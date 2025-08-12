香港寬頻推「智老友」 科技護長者

明報記者 黃汶汶

香港寬頻持股管理人及副總裁許偉文解釋，跌倒是長者居家養老最常見的問題。傳統平安鐘作為長者緊急求救的重要工具，已在市場深耕多年，但 「需手動觸發」 的局限使其難以應對跌倒等突發狀况，「以前老人家出事需要自己按按鈕，但科技可以做得更多，跌倒系統安裝後，若發生意外，系統會幫老人家「按按鈕」，直接通知平安鐘」。許偉文介紹該系統通過高頻毫米波雷達技術捕捉人體姿勢變化，解決長者跌倒後無法行動或意識不清而無法求救的痛點。

藉波雷達技術捕捉姿勢變化

他還指出，系統結合了AI技術，通過高度、時間等參數判斷長者的跌倒動作，能夠降低監測的誤判率。他表示：「整個系統不偵測位置，而是偵測動作。」例如睡覺等水平活動，因其沒有迅速的變化動作，不會有誤判的可能性。

對於長者群體而言，科技產品的接受度往往與 「便利性」和「私隱安全」 掛鈎。香港寬頻與循道衞理楊震社會服務處服務處合作，將「智老友」贈送予一些基層長者。因「智老友」 在設計上考慮長者習慣，免去佩戴和充電，廣受長者好評。而服務配套上，「智老友」 除了提供設備安裝，還包含使用教學與後續維護。許偉文表示：「很多智能產品的問題在於『買了不會用』，我們要確保老人家能接受、會使用，同時讓子女放心。」

不過，許偉文也坦言，「老人家試用時也會擔心是不是有攝像頭，我們需要反覆解釋這是完全保護私隱的雷達技術，他們才放心。」他表示，這是初期反饋中最突出的用戶顧慮，也成為服務推廣難點，「老人家對新科技接受慢，需要通過NGO前線講解、社區試用項目，讓他們知道雷達無輻射、已通過認證，每月幾十元就能獲得保障這種接地氣的推廣方式，才能讓他們逐漸接受」。

擬推App遙距知父母狀態

許偉文表示，「智老友」的當前重心是跌倒偵測，但長期規劃已延伸至更全面的養老場景。他透露，下一步將推出子女端App，讓家屬可遠程了解父母的活動狀態，未來還將加入煙感偵測、久坐提醒、健康數據追蹤等功能，構建「安全 + 健康」的全周期管理體系。

「最終消費者不只是長者，還有他們的家人。」許偉文指出，許多香港子女因異地或工作繁忙無法時刻陪伴，科技的作用就是成為 「隱形守護者」。讓「智老友」超越了單純的「求救工具」，成為連接家庭關懷與社會支持的紐帶。

而在香港老齡化加深的背景下，這種「小而美」的創新，或許正是構建可持續養老生態的重要一步。

[ESG 環保‧社會‧管治]