穩定幣成市場焦點 先認清本質

明報記者 劉敬華

■基礎篇：屬加密幣一種

穩定幣屬虛擬資產，是其中一種加密貨幣。顧名思義，所謂穩定幣就是一種以維持價格相對穩定為目標的加密貨幣，以有別於比特幣和以太幣（Ethereum）等價格經常大幅波動的加密貨幣。

此兩類加密貨幣於價格波幅上有所差異，主要基於比特幣和以太幣等加密貨幣的背後並無資產支持，欠缺內在價值（見表1），而穩定幣一般錨定或參考一種/多種資產，即貨幣價格可與法定貨幣、證券，或其他現實世界資產掛鈎，由於背後具資產支持，錨定的資產價格便是穩定幣的內在價值，令穩定幣價格不會大幅偏離所掛鈎的資產價格，價格得以維持相對穩定。假設一穩定幣錨定港元，為將1枚穩定幣價值維持於1港元，一般做法為發行方通過持有等值的港元資產做擔保，以維持該穩定幣的價值。

■種類篇：逾九成屬法幣穩定幣

隨着穩定幣不斷發展，除上述與實質資產掛鈎的穩定幣外，目前環球市場上也有與比特幣等加密貨幣掛鈎的穩定幣，甚至有不掛鈎任何資產，只透過演算法來調節供應量與價格的穩定幣。

穩定幣發展至今，大約可分為四大類（見表2），分別為法幣穩定幣（Fiat-Backed Stablecoins）、商品穩定幣（Commodity-Backed Stablecoins）、加密貨幣穩定幣（Cryptocurrency-Backed Stablecoins）及演算法穩定幣 （Algorithmic Stablecoins）。環球市場上逾九成的穩定幣，屬法幣穩定幣，錨定貨幣如美元、歐元、英鎊及離岸人民幣（CNH）等，當中大部分法幣穩定幣與美元掛鈎。

■CBDC篇：發行人法定地位不同

穩定幣與央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency, 簡稱CBDC）同屬數碼貨幣，兩者一般以穩定價格為目標，同樣可錨定法定貨幣，分別主要在於發行人及法定地位兩方面。發行人方面，穩定幣主要由私營機構發行，央行數碼貨幣則由屬官方的中央銀行發行，因此在法定地位方面，只有央行數碼貨幣具法定地位，是一個國家/地區法定貨幣的數碼版本，具法律支持，與該國家/地區的現金具同等法定效力。對於錨定同一法定貨幣的穩定幣與央行數碼貨幣，持有後者的信用風險較低。

■好處篇：快速支付匯款

鑑於穩定幣的價格相對穩定，於加密貨幣市場中，可充當價值儲存及避險工具；加上穩定幣具備可於多個區塊鏈（如比特幣、以太坊等）上運行的特性，便利跨鏈轉移，因此可作為比特幣和以太幣等加密貨幣的交易媒介。

此外，基於穩定幣是一種運用區塊鏈技術的支付工具，結合其價格相對穩定的特點，以錨定法定貨幣的穩定幣支付及匯款，並不需經過任何中介機構（如銀行），相較以傳統法定貨幣支付及匯款的方式，可以更快速（幾乎即時到帳），更低交易成本，更可全天候24小時運作，以完成支付或匯款程序，尤其是於跨境匯款或支付層面，可大幅降低匯款時間及費用。

以下為穩定幣的部分應用場景：1. 各類購物或消費付款；2. 跨境支付或匯款；3. 企業支薪或貿易結算；4. 加密市場交易媒介；5. 價值儲存及避險工具。

■RWA篇：虛幣 vs. 類似股票投資資產

穩定幣與現實世界資產（Real World Assets, 簡稱RWA）於區塊鏈生態中是兩個相關，但不同的概念。穩定幣是一種加密貨幣，主要作為支付工具，為數碼貨幣，可用於交易及儲存價值。現實世界資產則是一種類似股票的投資資產，通過區塊鏈技術將現實世界的實體資產（如房產、商品、股權、債權）數碼化，並記錄於區塊鏈上，同時將資產的擁有權轉換為區塊鏈上的代幣，透過代幣的形式供投資者買賣，類似將實體資產證券化，再透過發行股票的方式，讓投資者買賣。

RWA的目的是將傳統資產引入區塊鏈生態，資產代幣化可分割為更小的投資單位，讓小額投資者也可參與投資，以提升傳統資產的流動性及透明度，例如將一幢物業代幣化後再將其拆細。RWA與穩定幣具重疊的部分，其中部分錨定商品/實體資產的穩定幣，例如黃金穩定幣，便既是穩定幣，也是RWA代幣。另外，當某種穩定幣被廣泛地接受，就可以大大便利RWA代幣買賣，因為買賣雙方能以該資產值多少穩定幣作為交易媒介。

■風險篇：留意信用科技信譽風險

孖士打律師行合伙人柯倩文表示，對穩定幣持有人而言，持有穩定幣所涉風險主要包括穩定幣發行人的信用風險、營運操作風險、科技風險及信譽風險，目前香港的《穩定幣條例》指明就管理相關風險的規定，包括財政資源的最低要求、「儲備資產」（reserve asset） 的最低要求及管理、穩定幣持有人以面值贖回穩定幣的權利及安排，以及風險管治標準。

[拆解 穩定幣(系列之一)]