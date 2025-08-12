中汽協：上月汽車銷量按月跌近11%

新能源車銷量按年升27%

新能源汽車方面，7月銷量按年升27.4%至126.2萬輛，產量升26.3%至124.3萬輛，佔整體新車銷量的48.7%。首7個月，新能源汽車累計銷量按年升38.5%至822萬輛，產量增39.2%至823.2萬輛，佔整體新車銷量45%。

出口方面，7月汽車出口按年升22.6%至57.5萬輛，但按月跌2.8%；首7個月出口總量按年增12.8%至368萬輛。當中，新能源汽車出口增長尤為顯著，7月按年大增1.2倍至22.5萬輛，按月亦升10%；傳統燃油車則按年跌4.3%至35萬輛，按月降9.6%。

在整車出口前十大企業中，奇瑞汽車以11.9萬輛排名第一，按年增31.9%，佔總出口量的20.7%；比亞迪（1211）出口量則按年增1.6倍至8.1萬輛。首7個月，奇瑞出口66.7萬輛，按年升7.3%，市佔18.1%；比亞迪同期出口55.3萬輛，按年升1.3倍。

分品類看，7月純電動車出口按年升83.6%至14.1萬輛，按月增8.3%；插電式混合動力車（插混）出口更按年飈升2.2倍至8.5萬輛，按月增12.9%。首7個月，純電動車出口按年升50.2%至83.3萬輛；插混車則增2.1倍至47.5萬輛。