淘寶今起試行「一件包郵到港」 撤99元門檻 兼可本地退貨

明報記者 楊括

淘寶香港去年10月初推出「滿99包郵」推廣，即消費者買滿相關金額後，選官方直運或集運並到自提點提貨即可享受包郵服務。當時該平台曾稱推廣期限時3個月，不過，至今消費者仍可在淘寶上使用相關優惠。

視乎用戶回饋 再定下一步安排

消息人士表示，淘寶香港是次考慮升級包郵服務，是在擴大99元包郵到港服務一周年之際，有見用戶需求及市場情况而推出。

據了解，此次單件包郵服務屬於試行性質，將視乎用戶回饋及運作成效，再規劃下一步安排。

可港元付年費 88VIP會員倍增

淘寶持續投入本港市場吸客，5月中，淘寶香港曾允許本港用戶用港元支付88VIP會員年費，是次消息人士指出，相關舉措實施後，新增88VIP會員人數維持倍數增長。

此外，4月底阿里系菜鳥香港曾指出，目前菜鳥香港直營及加盟的自提點合共逾600間，連同自提櫃更超過1000個，消息人士據此對本報表示，相信相關基建可更好處理新的取件需求，而淘寶平台視覺化的物流資訊功能，也將為本地用戶帶來更佳物流體驗。

近一年來本港市場受內地電商青睞，包括上述淘寶推出「滿99包郵」優惠。京東於3月底在港宣布針對家電品類推出「一件包郵」及補貼；其餘自營商品若買滿188元，免費送貨上門、最快次日送貨到府；本報早前也曾接獲獨家消息，指該公司擬在港開設超級零售店「京東MALL」；此外，上月底也有報道京東收購本港佳寶食品超級市場。

拼多多則約在去年底在港推出「一件包郵」，不設訂單數量及金額等門檻或限制以吸港客。

不過，需留意是，退換貨方面，不同平台在港有不同做法。淘寶在港設有「本地退」、「退貨寶」服務。京東亦支持在港本地退貨，並有「30天包退、180天有壞換新」等服務。拼多多則未見有特別安排。