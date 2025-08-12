康師傅半年多賺兩成 不派中期息

方便麵業務純利增11.9%

公司上半年收益按年跌2.7%至400.92億元，集團整體毛利率為34.5%，按年增1.9個百分點。當中方便麵收入受市場承壓與產品結構調整關係，按年倒退2.5%，至134.65億元，佔總收入的33.6%。期內方便麵業務的純利按年增11.9%至9.51億元，主要受毛利率按年提高帶動，期內方便麵業務毛利率為27.8%，按年升0.7個百分點。

飲品業務收入按年減2.6%，至263.59億元，佔總收益的65.7%。飲品業務純利按年升19.7%至13.35億元，毛利率按年升2.5個百分點至37.7%；其他業務收入為2.68億元，按年跌16.7%，佔總收入的0.8%。其他業務的毛利率為51.5%，按年升0.1個百分點。

公司截至上半年末的銀行結餘及現金為194.91億元，有息借貸規模為150.18億元；期內營運活動產生的現金淨流入為31.19億元，投資活動產生的現金淨流入為1.23億元，融資活動所動用的現金淨流入為12.48億元，銀行結餘及現金淨增加34.89億元。