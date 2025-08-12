華南城遭高院頒令清盤 重組未獲足夠債權人支持

昨停牌前股價跌1.8%

據外電報道，在清盤呈請人請求將華南城立即清盤後，華南城曾請求法院給予「最後一次機會（one final chance）」，惟未獲得寬限，最終被頒令清盤。

華南城在2002年由鄭松興、梁滿林、馬介璋、孫啟烈及馬偉武5人創立，與一般內房主打住宅不同，華南城是綜合商貿物流及商品交易中心的發展商及營運商。公司上市後股價一直低迷，但亦不乏風光時刻，當中不得不提2014年1月突獲騰訊（0700）斥15億元入股，取得一成股權成為策略股東。華南城獲騰訊點石成金，交易翌日開市曾漲逾83%，全日收市仍炒高六成。

騰訊曾斥15億入股

不過在騰訊的光環下，華南城一直未有太大動作，近年更深陷債務危機中。2022年5月引入國資股東深圳市特區建設發展集團，取得19.1億元。在交易完成後，華南城變身「半隻國企」，特區建發成為華南城單一最大股東。據港交所資料及公司2024年報顯示，鄭松興在7月底持有公司19.54%股權，特區建發則仍持有29.28%股權。

不過，國資背景卻難敵市場低迷，2024年華南城銷售物業收入只29.95億元。據核數師在2024年年報提出的無法表示意見基礎中列明，2024年底集團即期部分計息債務（包括優先票據及計息銀行及其他借款）為182.41億元，而現金及現金等價物只有4100萬元。由2024年底有關157.42億元有息負債的應付本金或利息未依規定日期償還，觸發華南城有息負債3.75億元的交叉違約，須於要求時償還，並在今年1月27 日遭花旗國際入稟申請清盤。