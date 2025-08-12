明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

華南城遭高院頒令清盤 重組未獲足夠債權人支持

【明報專訊】華南城（1668）昨遭高院頒令清盤，曾頒令中國恒大（3333）、佳源國際（2768）清盤的法官陳靜芬昨指出，華南城的重組方案經過數月談判，但方案仍未能獲得債權人足夠支持，最終頒令華南城清盤。華南城昨晚發出公告，指高等法院已委任富事高諮詢的周偉成及潘路洋為共同及各別清盤人。華南城於昨早10時55分申請停牌，停牌前跌1.83%，報0.107元。

昨停牌前股價跌1.8%

據外電報道，在清盤呈請人請求將華南城立即清盤後，華南城曾請求法院給予「最後一次機會（one final chance）」，惟未獲得寬限，最終被頒令清盤。

華南城在2002年由鄭松興、梁滿林、馬介璋、孫啟烈及馬偉武5人創立，與一般內房主打住宅不同，華南城是綜合商貿物流及商品交易中心的發展商及營運商。公司上市後股價一直低迷，但亦不乏風光時刻，當中不得不提2014年1月突獲騰訊（0700）斥15億元入股，取得一成股權成為策略股東。華南城獲騰訊點石成金，交易翌日開市曾漲逾83%，全日收市仍炒高六成。

騰訊曾斥15億入股

不過在騰訊的光環下，華南城一直未有太大動作，近年更深陷債務危機中。2022年5月引入國資股東深圳市特區建設發展集團，取得19.1億元。在交易完成後，華南城變身「半隻國企」，特區建發成為華南城單一最大股東。據港交所資料及公司2024年報顯示，鄭松興在7月底持有公司19.54%股權，特區建發則仍持有29.28%股權。

不過，國資背景卻難敵市場低迷，2024年華南城銷售物業收入只29.95億元。據核數師在2024年年報提出的無法表示意見基礎中列明，2024年底集團即期部分計息債務（包括優先票據及計息銀行及其他借款）為182.41億元，而現金及現金等價物只有4100萬元。由2024年底有關157.42億元有息負債的應付本金或利息未依規定日期償還，觸發華南城有息負債3.75億元的交叉違約，須於要求時償還，並在今年1月27 日遭花旗國際入稟申請清盤。

上 / 下一篇新聞

租金指數創新高 連升3月共3.6% 暑假租賃旺季刺激 分析：樓價受惠否看經濟因素
租金指數創新高 連升3月共3.6% 暑假租賃旺季刺激 分析：樓價受惠否看經濟因素
租轉買續現 名城4房戶獲1480萬承接
租轉買續現 名城4房戶獲1480萬承接
將軍澳暑假至今逼千宗租賃 內地生佔三成
將軍澳暑假至今逼千宗租賃 內地生佔三成
維港‧灣畔周五價單首輪賣62伙
維港‧灣畔周五價單首輪賣62伙
V Walk及V city暑假生意額料升12%
V Walk及V city暑假生意額料升12%
甲廈上月成交倍增 逾億交投15月最多
甲廈上月成交倍增 逾億交投15月最多
內地鋰價漲停板 鋰電股炒上 大摩：憧憬美減息 港股夏季後或回復動能
內地鋰價漲停板 鋰電股炒上 大摩：憧憬美減息 港股夏季後或回復動能
天岳先進招股 較A股折讓36%
天岳先進招股 較A股折讓36%
圓幣：穩定幣監管嚴謹屬必然 有信心獲發牌
圓幣：穩定幣監管嚴謹屬必然 有信心獲發牌
康師傅半年多賺兩成 不派中期息
康師傅半年多賺兩成 不派中期息
淘寶今起試行「一件包郵到港」 撤99元門檻 兼可本地退貨
淘寶今起試行「一件包郵到港」 撤99元門檻 兼可本地退貨
中汽協：上月汽車銷量按月跌近11%
中汽協：上月汽車銷量按月跌近11%
陽光房地產中期轉蝕逾1.7億
陽光房地產中期轉蝕逾1.7億
富邦香港半年純利升61%
富邦香港半年純利升61%
丘鈦半年多賺1.7倍 中期股息0.15元
丘鈦半年多賺1.7倍 中期股息0.15元
穩定幣成市場焦點 先認清本質
穩定幣成市場焦點 先認清本質
香港寬頻推「智老友」 科技護長者
香港寬頻推「智老友」 科技護長者
借美元買新興市場幣套息賺10% 路博邁安本大舉購巴西雷亞爾南非蘭特等
借美元買新興市場幣套息賺10% 路博邁安本大舉購巴西雷亞爾南非蘭特等
美允養老基金買虛幣 刺激比特幣逼新高
美允養老基金買虛幣 刺激比特幣逼新高
高盛料美企轉嫁關稅成本 消費者將承擔67%比重
高盛料美企轉嫁關稅成本 消費者將承擔67%比重
張兆聰：資金料續追入 贛鋒鋰業逢低收集
張兆聰：資金料續追入 贛鋒鋰業逢低收集
建行亞洲港元定存3個月年利率6.88厘
建行亞洲港元定存3個月年利率6.88厘
南商美元定存1個月年利率5厘
南商美元定存1個月年利率5厘
李銳博士：AI驅動財金戰略變革
李銳博士：AI驅動財金戰略變革
黃雯怡：信義光能上望4元
黃雯怡：信義光能上望4元
鄺超靈：從暴雨到熱浪：AI如何對抗氣候挑戰
鄺超靈：從暴雨到熱浪：AI如何對抗氣候挑戰
薛偉傑：璞璘科技付運首部納米壓印機 似較28納米國產光刻機順利
薛偉傑：璞璘科技付運首部納米壓印機 似較28納米國產光刻機順利
技術取勝：招行48元具承接力
技術取勝：招行48元具承接力
何民傑：推動賽馬經濟 增旅遊吸引力
何民傑：推動賽馬經濟 增旅遊吸引力
劉思明：資金炒股不炒市 科技股去產能概念可吼
劉思明：資金炒股不炒市 科技股去產能概念可吼
周顯：港太遲增遊艇泊位
周顯：港太遲增遊艇泊位
湯文亮：樓價與人口租金關係
湯文亮：樓價與人口租金關係