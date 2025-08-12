明報新聞網
經濟

圓幣：穩定幣監管嚴謹屬必然 有信心獲發牌

【明報專訊】金管局7月底公布穩定幣發行人監管及反洗錢相關指引及諮詢總結，市場有部分聲音指出部分要求較嚴謹，以及有違加密貨幣去中心化的本質。圓幣科技行政總裁劉宇接受本報訪問時則表示，對於最新公布的反洗錢及監管指引有嚴格要求並不感到驚訝，認為穩定幣若未來將成為金融體系底層的機制，有嚴格規則為「必然的」，會繼續與各方參與者合作，於風險管理及發展增長中取得平衡。她稱現時區塊鏈技術或有解決方法，去迎合監管要求。至於申牌方面，劉宇則稱現階段不宜透露太多，但有信心最終能成功取牌。

風險管理發展增長取平衡

劉宇說：「穩定幣如果是要作為將來金融體系的底層，即真正地被愈來愈多個人和企業『mass adoption（廣泛應用）』並變成主流，要去符合嚴格的要求那肯定是必然的趨勢。所以我們對於有嚴格的反洗錢要求，不感到驚訝。」

金管局穩定幣打擊洗錢及恐怖分子（AML/TF）資金籌集的諮詢總結提到，有提交意見的人士反映，基於現今的技術解決方案，穩定幣發行人對穩定幣在二級市場的交易，只有局限的控制及可視性，同時於非託管錢包上監管每宗點對點（P2P）交易上存在技術困難。但金管局於總結回應指出，穩定幣持有者的身分均應得以驗證。

區塊鏈技術或有方法迎監管要求

劉宇稱，相信潛在的穩定幣發行人，甚或技術供應商亦正在尋找能迎合有關監管的解決方法。她提到現時市場上現有「ERC-3643」代幣標準，而該項標準對比起其他代幣標準，擁有較強的監管屬性，如接入身分驗證及許可權限制等要求，有別於過去區塊鏈上匿名及毋須許可（permissionless）的性質，或可成為於現時監管規則下，潛在發行人、金融機構及虛擬資產服務提供者（VASP）合規營運的一種方法。她稱，美國證券交易委員會（SEC）主席Paul Atkins於先前的「Project Crypto」中，亦提到了「ERC-3643」代幣標準。

市場普遍相信先前已參與金管局穩定幣沙盒的3組參與機構，成功獲發牌的呼聲較高。被問到圓幣科技目前是否已經向金管局提交申請時，劉宇回應指出，於申請進度方面不宜透露太多，但她表示圓幣科技於2020年成立，為本港穩定幣發展的推動者之一，再加上先前亦參與沙盒計劃，公司將全力推動並有信心最終能成功取牌。圓幣科技網站顯示「港元穩定幣 HKDR（即將推出）」，並設專頁介紹HKDR，反映公司對獲發牌充滿信心。至於被問到相關身分驗證是否最大的難關時，劉宇則回應稱，她認為作為潛在穩定幣發行人最難地方為尋找應用場景、吸引用戶使用。

相關字詞﹕劉宇 區塊鏈 ERC-3643 反洗錢 金管局 穩定幣發行人 穩定幣 圓幣 圓幣科技

