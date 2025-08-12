天岳先進招股 較A股折讓36%

IPO改革後首隻選機制A發行新股

天岳先進A股昨跌1.2%至61.02元人民幣（約66.5港元），H股招股價仍較A股價格折讓36%。天岳先進是次發行股數，當中只得5%為於港公開發售，公司選用設有回撥機制的機制A發行，若公開發售錄得認購倍數為100倍或以上，且國際配售部分認購足額，公開發售股份數目、佔是次發行股數最多可增至35%。截至昨晚天岳先進於公開發售部分，已錄得孖展認購超購21.69倍。

天岳先進是次招股引來5名基石投資者，包括和而泰智能（深：002402）及深圳君宜私募證券基金管理創始人蘭坤等，5名基投所認購的股份數目佔是次發行股份的36%，並設6個月禁售期。天岳先進股東包括華為，透過哈勃投資持有6.3%股份。

天岳先進今年首季純利按年跌82%至852萬元（人民幣，下同），收入按年跌4%至4.1億元，研費開支按年升1倍至4494萬元，毛利率按年升1.5個百分點至22.7%。招股資料顯示，天岳先進所生產的「碳化硅襯底」可廣泛應用於電動汽車及人工智能數據中心等領域。按去年碳化硅襯底銷售收入計，天岳先進為全球排名第二的碳化硅襯底製造商，市場份額為16.7%。

另外，生科新股中慧生物（2627）昨日首掛勁升1.58倍至33.28元，成為今年以來首日升幅最高的新股。另一生科新股銀諾醫藥（2591）於今日中午截飛，截至昨晚於公開發售部分已錄得孖展超購3276.5倍。

[新股]