內地鋰價漲停板 鋰電股炒上 大摩：憧憬美減息 港股夏季後或回復動能

明報記者

恒指高開87點，早段曾轉跌，最多跌83點，低見24,775點，午後表現牛皮，收市升47點，報24,906點。國指跌7點，報8888點；科指跌不足1點，報5460點。大市成交金額連續兩日縮減，昨再減少2.8%至2009億元，是7月7日後最少；北水南下合計淨流入減少99%至0.38億元。

港股升47點 北水淨買減99%

寧德時代指出，公司在宜春項目採礦許可證本月9日到期後已暫停開採作業，正按相關規定盡快辦理採礦證延續申請，待獲得批覆後將盡早恢復生產，有關事項對公司整體經營影響不大。寧德時代收報416.4元，升2.31%。其他鋰電池股大漲，贛鋒鋰業（1772）一度急升22%，高見34.34元，全日升20.9%；天齊鋰業（9696）曾大升近19%，高見48.8元，收市升18.2%（見表）。作為鋰電用家的新能源車股亦跟升，小鵬（9868）升逾半成；蔚來（9866）升逾2%。

美銀發表報告指出， 寧德時代供應減少，加上旺季需求，可能導致每月5000噸至1萬噸碳酸鋰當量（LCE）去庫存，今年底的庫存或會下降至介乎約10萬至11萬噸的水平。 該行並將贛鋒鋰業評級由「跑輸大市」上調至「買入」，目標價由17元升至35元；天齊鋰業評級亦由「跑輸大市」上調至「買入」，目標價由21元上調至50元。

虛幣概念股昨再炒上，華檢醫療（1931）啟動全球增強版以太坊金庫戰略，股價升27.6%；迷策略（2440）升近兩成。

另外，摩根士丹利發表報告，看好在岸多於離岸股中資股，指自6月底以來，滬綜指和滬深300指數分別跑贏恒生指數2.6和1.5個百分點，主要原因包括部分首次公開招股禁售期屆滿，新消費主題面臨短期沽壓，以及第二季業績期投資者先行獲利等。不過，隨着美國聯邦利率下調周期即將開始，風險情緒改善，以及對美元走弱的信心更強，港股可能在夏季過後恢復動能。

大摩：全球對中國股市配置仍低

報告又稱，鑑於中國股市長期結構性改善趨勢在6至12個月內（甚至更長時間）仍穩固，全球投資者對中國股市的配置仍低，預計夏季後外資流入中國股市的趨勢將恢復。