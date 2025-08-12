明報新聞網
維港‧灣畔周五價單首輪賣62伙

【明報專訊】市場焦點新盤、中海外（0688）及九倉（0004）等合作、已屬現樓的啟德跑道區維港．灣畔，上周以平均實呎約2.96萬元公布1B期首批103伙價單後，昨日公布銷售安排，敲定周五（15日）首輪以價單形式發售62伙；同日以招標形式，發售第1A期4伙3房海景大單位。

中海外地產董事總經理游偉光表示，維港‧灣畔上周公布第1B首張價單後，市場反應理想，而1A期透過招標，售出第1A座5樓A室，實用面積819方呎3房戶，向維港海景，成交價2602.8萬元，實呎3.17萬元，買家成交期120日。維港．灣畔1A期透過招標售出7伙，吸金1.9億元。

一手單日沽逾百伙 凱柏峰佔76伙

綜合市場資訊，昨日一手市場再沽逾百伙，令本月迄今整體一手成交已累錄約680宗，其中信置（0083）及港鐵（0066）等合作的將軍澳日出康城凱柏峰系列，昨日沽出76伙，套現逾4.9億元，最高成交價、呎價為第2A座43樓B室，實用面積719方呎3房1套戶，成交價1249萬元，實呎1.73萬元。信置執行董事田兆源表示，項目屬現樓可轉租為買，吸引買家入市；凱柏峰系列現樓重推後約半個月，售出508伙，吸金逾32億元。

天瀧昨連沽3伙 套現逾億元

恒地（0012）牽頭的啟德跑道區天瀧昨則連沽3伙、套現逾1.03億元，其中第7座17樓A室及第2座11樓B室，同屬實用面積1002方呎3房戶，成交價分別3498萬及3219萬元，實呎各為3.49萬及3.21萬元；另第6座7樓B室，實用面積1102方呎3房戶，成交價3653萬元，實呎3.31萬元。

其他新界現樓亦錄成交，百利保（0617）牽頭的沙田九肚富豪‧山峯，透過招標連售3伙，涉資逾9932萬元，其中第5座6樓A室，實用面積1623方呎4房戶，連車位以3384.3萬元售出，實呎2.08萬元。新地（0016）天水圍YOHO WEST，招標連售18伙，成交價最高為第2A座26樓A1室，實用面積696方呎3房戶，成交價866萬元，實呎1.24萬元；同系馬鞍山雲海別墅沽出Lily Avenue的7號別墅，實用面積2847方呎，3房設計，另連花園，成交價6050.2萬元，實呎2.12萬元。

相關字詞﹕信置 柏瓏 YOHO WEST 百利保 富豪‧山峯 凱玥 天瀧 維港．灣畔 中海外 香港地產

