將軍澳暑假至今逼千宗租賃 內地生佔三成

金禧頂層兩房月租2萬 呎租64元

利嘉閣地產分區董事蔡庭勇表示，受學生租樓潮帶動，將軍澳區上月共錄得約700宗租務成交，當中約250宗為學生客，而本月首10日，該區就有約250宗租務，換言之，踏入暑期旺季，將軍澳已錄得近1000宗租務成交。他又指出，以同類單位計，本月租金就較上月升約2%至3%，並預期本月全月區內租務宗數仍會與上月相若。

在內地生追捧下，多個屋苑錄得高價租務成交。市場消息指出，3名內地生最新以月租2萬元，合租大圍金禧花園4座頂層兩房戶，單位實用314方呎，實用呎租約64元，追平上月錄得屋苑呎租最高紀錄。業主2019年以557萬元購入，租金回報約4.3厘。

此外，另一內地生熱門租樓屋苑沙田河畔花園，B座高層4室兩房戶，實用242方呎，則以月租1.35萬租出，實用呎租56元，呎租亦創屋苑近年新高水平。業主2021年475萬元購入，租金回報約3.4厘。

河畔呎租56元創近年新高

市場上再錄內地專才租樓個案。香港置業首席區域董事馬漢偉表示，大角嘴利奧坊．壹隅1座低層G室，實用255方呎1房戶，獲內地專才以月租1.58萬元租住，實用呎租約62元，並預繳一年租金，涉約19萬元。業主2022年約565萬元一手購入，租金回報約3.4厘。 另外，著名經理人陳淑芬於2015年以3383.3萬元一手購入的西半山瀚然高層B室兩房單位，實用980方呎，則以月租6.9萬元租出，實用呎租約70元，租金回報約2.4厘。

