租轉買續現 名城4房戶獲1480萬承接

元朗周末20宗二手成交 兩年半最旺

此外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，過去周末元朗錄20宗二手成交，創2023年2月後的兩年半以來最旺周末。美聯物業首席區域營業董事林振華則指出，元朗Yoho Midtown 3座低層D室，實用約507方呎，兩房間隔，以730萬元易手，實呎14,398元，較屋苑同面積單位7月成交價約663萬元，1個多月賣貴逾一成或67萬元。

今次沽貨之原業主，2010年以316.8萬元一手購入，帳面升值413.2萬元或1.3倍。

中原副區域營業董事吳焯誠則指出，沙田第一城23座高層G室，實用327方呎，兩房間隔，以420萬元成交，實呎12,844元。

買家為外區長線投資者，原業主2013年345萬元購入，帳面獲利75萬元或22%。

不過，部分屋苑續錄蝕讓成交。將軍澳日出康城OCEAN MARINI 1B座頂層連天台戶，實用794方呎，3房1套間隔，連661方呎天台，上月以1225萬元易手，實呎15,428元，原業主2021年1743萬元一手購入，連使費料實蝕約600萬元或34%。

另西半山懿峰中層B室，實用1398方呎，3房雙套連工人房，最新連車位以3700萬元售出，實呎26,466元，原業主2009年以4406萬元一手購入，連使費料實蝕約930萬元或21%。

[香港地產]