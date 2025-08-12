租金指數創新高 連升3月共3.6% 暑假租賃旺季刺激 分析：樓價受惠否看經濟因素

明報記者

今年首7個月CRI已累升4.04%，而對上2018年創出住宅租金指數紀錄後一年，即2019年8月，反映住宅樓價走勢的中原城市領先指數CCL則首破190點大關。

2018年租金新高後一年 CCL破頂

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，上月八大租金指數全線上升，為去年8月後11個月以來再現，其中6個指數創新高，是2018年後近7年首見。

至於反映大型屋苑租金走勢的CRI Mass報134.59點，按月升1.24%；CRI（中小型單位）報130.87點，按月升1.25%；CRI（大型單位）報110.2點，按月升1.01%，當中CRI Mass、CRI（中小型單位）均創歷史新高，升穿2018年8月133.70點及130.23點高位。

不過楊明儀指出，隨暑假旺市快將進入尾聲，未來租金升幅可能放緩。

若以區域劃分，新界東表現最為強勁，上月新界東CRI Mass報155.4點，按月升3.3%，升幅創35個月以來最大，連升兩個月共5.27%破頂。新界西CRI Mass報157.77點，按月升0.31%，連升兩個月共1.45%，連續兩個月創新高。

另外，九龍CRI Mass報121.59點，按月升0.28%，連升3個月共4.9%，亦是連續兩個月創新高；港島CRI Mass報122.03點，按月升2.07%，升幅為12個月以來最大。

CRI較2023年低位彈19%

中文大學商學院客座教授冼日明認為，樓價調整影響買家入市，但在剛性住屋需求下，帶動租金持續向上。

雖然暑期租務旺季將會過去，但由於政府近年積極引入專才，若有關計劃擴大，將進一步支持租金上升。

另雖然過往租金指數創新高後，將帶動樓價指數向上，但冼認為，未來樓價走勢主要仍視乎整體經濟環境走向而定，因買樓自住始終是較為長遠的決定。

[香港地產]