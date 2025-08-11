MPF至少半年檢視一次

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2025年7月強積金成績表，上月「GUM強積金綜合指數」升1.2%，報270.2點；「GUM強積金股票基金指數」上升2.2%，報379.7點；「GUM強積金混合資產基金指數」升0.6%，報271.2點；「GUM強積金固定收益基金指數」則跌0.1%，報131.7點。今年7月份，MPF成員人均賺3519元，而年初至今人均賺27,731元。

單計MPF股票基金類別，由於內地和香港股市持續強勢，恒指一度創近3年新高，「香港股票基金」及「香港股票基金（追蹤指數）」分別升3.6%及3%。另外，美國解除對Nvidia（英偉達）（美：NVDA）H20 AI晶片對中國出口限制，提振台股AI供應鏈，使兼具內地、香港和台灣股票的「大中華股票基金」漲4.7%，為7月最佳股票基金類別（見表）。至於「歐洲股票基金」及「其他股票基金」雙雙跌1.1%；前者受美元轉強拖累，後者則由於部分主題型基金仍面對壓力。

GUM常務董事陳銳隆指出，環球關稅談判於7月再度取得多項關鍵進展，令環球股市維持較樂觀的氛圍；主要經濟體中，美國與歐盟達成協議，美國對歐盟商品徵15%關稅；亞洲地區的日本、韓國、印尼及越南等國亦先後與美方簽署貿易協定，關稅率介於15%至25%不等。他表示，關稅陰霾逐漸消散，預計市場將逐步將焦點回歸基本面，MPF成員可關注長期經濟指標。資產配置方面，GUM策略及投資分析董事雲天輝表示，在9種股票基金類型中，有7種年初至今已錄得超過10%的回報，其中港股基金和大中華基金更錄得逾20%回報。他建議，MPF成員或可考慮「再平衡」策略，例如減持部分漲幅較大的股票基金，並轉入至防禦性資產（例如保守基金），以達到資產再配置的效果。

分散長線投資成累積財富關鍵

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，7月份強積金平均帳戶結餘達302,400元，創歷史新高，這項佳績主要得益於強勁的投資收益。他指出，今年以來，強積金在7個月中已有5個月錄得正回報，而2025年強積金整體增長中，超過80%來自投資收益。叢川普指出，強積金創紀錄的資產規模及平均帳戶結餘對成員來說顯然是好消息，同時也及時提醒MPF成員投資紀律的重要性。他補充，分散投資和長線投資是累積財富的關鍵，而每個強積金計劃都提供「預設投資策略」（DIS）基金，這些低收費的現成分散投資選項，仍是強積金成員值得考慮的優質選擇。

根據積金局於今年7月公布截至2024年年底的數據，累積資產達100萬元或以上的強積金帳戶已突破12.5萬個，較5年前的6.3萬個幾乎倍增，充分反映強積金具備穩健的長線增值潛力，愈來愈多市民積極管理退休儲備，並受惠於市場回報。值得留意的是，當中約九成（11.3萬個）由年齡40歲或以上的計劃成員持有。BCT業務定位及客戶方案高級總監王玉麟（Billy）表示，假設一名22歲的大學畢業生若於畢業後即投入職場並持續供款，至40歲時已供款18年；根據BCT的統計，其強積金資產中位數可達67萬元，而管理得宜的成員，其資產更有機會突破百萬元。Billy指出，這足以證明，強積金在累積退休儲備方面具備切實效益與長遠潛力。

對於踏入40歲、希望在MPF投資方面迎頭趕上的成員，Billy認為，40歲的成員在退休規劃旅程上其實只走了一半，距離65歲退休仍有約20年時間，絕對有空間追回進度。他建議，此階段的理財策略應更積極，成員應密切留意環球市場走勢，並至少每半年檢視一次自己的投資組合，根據風險承受能力及市場變化作出適時調整。Billy補充，MPF成員亦可考慮作出自願性供款，透過「雪球效應」及「平均成本法」逐步累積資產；只要策略得宜，持之以恒，強積金不僅是基本保障，更可成為穩健的退休儲備工具。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]