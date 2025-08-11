明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

MPF至少半年檢視一次

【明報專訊】環球股市近月表現不錯，強積金（MPF）因而做好，整體已連升3個月，就股票基金類別而言，今年7月回報最佳是「大中華股票基金」，緊隨其後為「香港股票基金」。綜合強積金專家意見，MPF成員平均帳戶結餘在7月首次突破30萬元大關，創下歷史新高，反映分散投資和長線投資是累積財富的關鍵，成員應密切留意環球市場走勢，並至少每半年檢視一次個人投資組合，根據風險承受能力及市場變化作出適時調整。

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2025年7月強積金成績表，上月「GUM強積金綜合指數」升1.2%，報270.2點；「GUM強積金股票基金指數」上升2.2%，報379.7點；「GUM強積金混合資產基金指數」升0.6%，報271.2點；「GUM強積金固定收益基金指數」則跌0.1%，報131.7點。今年7月份，MPF成員人均賺3519元，而年初至今人均賺27,731元。

單計MPF股票基金類別，由於內地和香港股市持續強勢，恒指一度創近3年新高，「香港股票基金」及「香港股票基金（追蹤指數）」分別升3.6%及3%。另外，美國解除對Nvidia（英偉達）（美：NVDA）H20 AI晶片對中國出口限制，提振台股AI供應鏈，使兼具內地、香港和台灣股票的「大中華股票基金」漲4.7%，為7月最佳股票基金類別（見表）。至於「歐洲股票基金」及「其他股票基金」雙雙跌1.1%；前者受美元轉強拖累，後者則由於部分主題型基金仍面對壓力。

GUM常務董事陳銳隆指出，環球關稅談判於7月再度取得多項關鍵進展，令環球股市維持較樂觀的氛圍；主要經濟體中，美國與歐盟達成協議，美國對歐盟商品徵15%關稅；亞洲地區的日本、韓國、印尼及越南等國亦先後與美方簽署貿易協定，關稅率介於15%至25%不等。他表示，關稅陰霾逐漸消散，預計市場將逐步將焦點回歸基本面，MPF成員可關注長期經濟指標。資產配置方面，GUM策略及投資分析董事雲天輝表示，在9種股票基金類型中，有7種年初至今已錄得超過10%的回報，其中港股基金和大中華基金更錄得逾20%回報。他建議，MPF成員或可考慮「再平衡」策略，例如減持部分漲幅較大的股票基金，並轉入至防禦性資產（例如保守基金），以達到資產再配置的效果。

分散長線投資成累積財富關鍵

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，7月份強積金平均帳戶結餘達302,400元，創歷史新高，這項佳績主要得益於強勁的投資收益。他指出，今年以來，強積金在7個月中已有5個月錄得正回報，而2025年強積金整體增長中，超過80%來自投資收益。叢川普指出，強積金創紀錄的資產規模及平均帳戶結餘對成員來說顯然是好消息，同時也及時提醒MPF成員投資紀律的重要性。他補充，分散投資和長線投資是累積財富的關鍵，而每個強積金計劃都提供「預設投資策略」（DIS）基金，這些低收費的現成分散投資選項，仍是強積金成員值得考慮的優質選擇。

根據積金局於今年7月公布截至2024年年底的數據，累積資產達100萬元或以上的強積金帳戶已突破12.5萬個，較5年前的6.3萬個幾乎倍增，充分反映強積金具備穩健的長線增值潛力，愈來愈多市民積極管理退休儲備，並受惠於市場回報。值得留意的是，當中約九成（11.3萬個）由年齡40歲或以上的計劃成員持有。BCT業務定位及客戶方案高級總監王玉麟（Billy）表示，假設一名22歲的大學畢業生若於畢業後即投入職場並持續供款，至40歲時已供款18年；根據BCT的統計，其強積金資產中位數可達67萬元，而管理得宜的成員，其資產更有機會突破百萬元。Billy指出，這足以證明，強積金在累積退休儲備方面具備切實效益與長遠潛力。

對於踏入40歲、希望在MPF投資方面迎頭趕上的成員，Billy認為，40歲的成員在退休規劃旅程上其實只走了一半，距離65歲退休仍有約20年時間，絕對有空間追回進度。他建議，此階段的理財策略應更積極，成員應密切留意環球市場走勢，並至少每半年檢視一次自己的投資組合，根據風險承受能力及市場變化作出適時調整。Billy補充，MPF成員亦可考慮作出自願性供款，透過「雪球效應」及「平均成本法」逐步累積資產；只要策略得宜，持之以恒，強積金不僅是基本保障，更可成為穩健的退休儲備工具。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

相關字詞﹕袁國守 退休綢繆

上 / 下一篇新聞

摩通：新股旺 破金融中心遺址論 稱A+H股放寬發行比例門檻 助靈活集資
摩通：新股旺 破金融中心遺址論 稱A+H股放寬發行比例門檻 助靈活集資
倡同股不同權研寬限 吸中概股等回歸
倡同股不同權研寬限 吸中概股等回歸
港資任保薦人少 券商呻表面風光
港資任保薦人少 券商呻表面風光
證券界倡豁免非港股通股份印花稅
證券界倡豁免非港股通股份印花稅
騰訊次季經調整利潤料升24%
騰訊次季經調整利潤料升24%
瑞銀李智穎：中美關係變數多 中國股市評級「中性」
瑞銀李智穎：中美關係變數多 中國股市評級「中性」
港元存息低 吼美國亞洲5厘息債
港元存息低 吼美國亞洲5厘息債
集資頻繁 中資重磅生科股上周全跌
集資頻繁 中資重磅生科股上周全跌
18A新股受捧 銀諾抽中機率低
18A新股受捧 銀諾抽中機率低
大酒店冀旗下商品餐廳衝出酒店 商場具可塑性 伙奢華品牌提供新體驗
大酒店冀旗下商品餐廳衝出酒店 商場具可塑性 伙奢華品牌提供新體驗
法籍CEO港工作30年 早與大酒店有接觸
法籍CEO港工作30年 早與大酒店有接觸
寧德時代江西鋰礦 據報停產最少3個月
寧德時代江西鋰礦 據報停產最少3個月
雙登通過上市聆訊 首5月收入升34%
雙登通過上市聆訊 首5月收入升34%
華檢推以太坊金庫戰略
華檢推以太坊金庫戰略
不宜集中買增長股 應分散至收息股
不宜集中買增長股 應分散至收息股
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行齊唱好 港交所call 17845
金子：大行齊唱好 港交所call 17845
張兆聰：富途基本因素持續向好
張兆聰：富途基本因素持續向好
張兆聰：以太幣破位 BMNR續尋頂
張兆聰：以太幣破位 BMNR續尋頂
伍禮賢：中聯重科海外市場增長快速
伍禮賢：中聯重科海外市場增長快速
涂國彬：逐利避險俱利金價守穩向上
涂國彬：逐利避險俱利金價守穩向上
袁國守：IPO續旺 港交所料未升完
袁國守：IPO續旺 港交所料未升完
簡慧敏：工務工程須提速提效 鞏固港競爭力
簡慧敏：工務工程須提速提效 鞏固港競爭力
《幫你格價》：日圓或趨升 旅行前逢低兌換
《幫你格價》：日圓或趨升 旅行前逢低兌換
葉創成：中行持中銀香港 屬增長亮點
葉創成：中行持中銀香港 屬增長亮點
陳正犖：英鎊短線受惠議息結果
陳正犖：英鎊短線受惠議息結果
許健生：港穩定幣助金融創新人幣國際化
許健生：港穩定幣助金融創新人幣國際化
袁國守：騰訊本周放榜 強勢有望延續
袁國守：騰訊本周放榜 強勢有望延續
林少陽：聰明錢垂青 港資地產股大逆轉
林少陽：聰明錢垂青 港資地產股大逆轉
技術取勝：恒地處50天線之上
技術取勝：恒地處50天線之上
李聲揚：500萬退休 生活未必太寫意
李聲揚：500萬退休 生活未必太寫意
蔡金強：美國國運股：Palantir 
蔡金強：美國國運股：Palantir 
艾雲豪：金融城電影裏的資本世界
艾雲豪：金融城電影裏的資本世界
劉思明：炒股不炒市 龍工突破阻力
劉思明：炒股不炒市 龍工突破阻力
瑞銀亞洲：績後股價急挫 中芯熊67987
瑞銀亞洲：績後股價急挫 中芯熊67987
摩根大通亞洲：減息預期降溫 英美購10690
摩根大通亞洲：減息預期降溫 英美購10690
周顯：李兆基家族實力深不見底
周顯：李兆基家族實力深不見底
王弼：「零成本」派拉蒙新股宜放牀下底
王弼：「零成本」派拉蒙新股宜放牀下底
曾淵滄：特朗普為何趕8月徵關稅？
曾淵滄：特朗普為何趕8月徵關稅？
湯文亮：銀主沒現身的銀主盤
湯文亮：銀主沒現身的銀主盤
陳永傑：內地資金來港買樓鬆綁在望
陳永傑：內地資金來港買樓鬆綁在望
廖偉強：樓價看升 置業者不宜歎慢板
廖偉強：樓價看升 置業者不宜歎慢板
布少明：年內延續「租價齊升」局面
布少明：年內延續「租價齊升」局面
王品弟：樓市剛需帶旺交投
王品弟：樓市剛需帶旺交投
新盤續熱 10日錄570宗成交 業界看好本月銷情 勢連續7月破千宗
新盤續熱 10日錄570宗成交 業界看好本月銷情 勢連續7月破千宗
十大屋苑周末旺 錄17成交年半新高
十大屋苑周末旺 錄17成交年半新高
內地生逾2萬租薄扶林道63號 預付一年逾25萬
內地生逾2萬租薄扶林道63號 預付一年逾25萬
永倫2.4億蝕讓放售美銀全層 每呎1.7萬 較8年前買入價低五成
永倫2.4億蝕讓放售美銀全層 每呎1.7萬 較8年前買入價低五成
車位上月買賣登記542宗 兩年新高
車位上月買賣登記542宗 兩年新高
朗日峰屆現樓 輕奢感融入自然
朗日峰屆現樓 輕奢感融入自然
瓏門一周三成交 呎價企穩1.4萬
瓏門一周三成交 呎價企穩1.4萬