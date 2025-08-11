明報新聞網
經濟
二手放大鏡

香港地產

瓏門一周三成交 呎價企穩1.4萬

【明報專訊】二手樓市在暑假延續旺勢，尤其樓價低水地區，如新界西北等地，交投較市區更見暢旺。其中，屯門大型屋苑瓏門於7月全月錄得10宗成交，本月首周已錄3宗，由今年次季初至今，平均成交呎價亦企穩1.4萬元水平，代理料下半年屋苑做價將持續回升。

明報記者 歐陽慧恩

中原分行高級資深分區營業經理梁健文表示，瓏門8座低層H室，實用面積477方呎，兩房間隔，以673萬元成交，實呎14,109元。資料顯示，單位對下一層H室，5月以630萬元易手，反映同類單位做價不足3個月升43萬元或約7%。原業主2017年645萬元買入單位，持貨約8年帳面獲利28萬元或4.3%，惟連使費料微蝕約7萬元或1%離場。

梁氏續指出，屯門樓價去年下半年跌幅顯著，但隨着樓市回暖，加上區內細價樓供應較多，成交量終見飈升，由以往旺季期間約150宗，增至近兩個月約200宗水平，尤以樓價400萬元以下的細價樓交投為主，加上市場預料9月美國將再度減息，預期下半年交投仍將暢旺，做價有望上揚。

得寶一房308萬沽 8個月賺12%

利嘉閣高級聯席董事鮑允中指出，九龍灣得寶花園H座中層04室，實用253方呎，1房間隔，在上周黑雨下獲投資者以308萬元連租約承接，實呎12,174元，若以現時月租1.28萬元計，新買家享近5厘租金回報。原業主去年12月以275萬元購入，持貨約8個月，帳面獲利約33萬元或12%。

利嘉閣分行聯席董事陳家豪稱，鰂魚涌富景閣中層E室，實用面積198方呎，1房間隔，望市景，以267萬元成交，實用呎價約13,485元。原業主2004年以約60.8萬元買入單位，現帳面獲利約206.2萬元或約3.4倍。

另資料顯示，薄扶林貝沙灣2期5座一個低層單位，實用面積1376方呎，3房1套連士多房，以2550萬元易手，呎價18,532元。原業主為梁展文等，與前房屋及規劃地政局常任秘書長同名，料為同一人，2007年10月以1615萬元購入上述單位及一個車位，上月以2550萬元售出單位，目前尚持有車位，而梁氏持貨約18年，帳面獲利約935萬元或58%。

海外回流客725萬買珀麗灣3房

中原地產高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣21座高層D室，實用面積709方呎3房1套間隔，享全海景。原業主已移民外國，近日獲海外回流客以725萬元承接，實呎10,226元。原業主2010年7月以410 萬元買入單位，帳面賺315萬元或77%。

MPF至少半年檢視一次