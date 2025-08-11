明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

朗日峰屆現樓 輕奢感融入自然

【明報專訊】元朗再有全新樓盤登場，嘉里（0683）旗下已屆現樓的朗日峰，位於大棠路111號，樓盤設計巧妙融入自然元素，並打造輕奢的感覺；朗日峰超過九成單位屬一房及兩房戶，以一房折實入場費368萬元作招徠，相信能吸引年輕買家或者小家庭進駐元朗南。項目自7月中開售，至上周四累售約41伙。

明報記者 丘家菱

攝影 曾憲宗

朗日峰屬單幢式設計，提供82伙，樓高16層，單位實用面積介乎276至765方呎，全部單位均採用開放式廚房設計，包括22伙一房單位，佔比約27%；55伙兩房單位，成為該盤的主打戶型，佔比約67%；另設5伙頂層特色單位連天台，佔比約6%，天台面積182至657平方呎。項目標準樓層一層7伙，所有單位樓層高度約3.5米，間隔方正，空間感充足。

客廳連接「三合一」露台 空間感足

首先介紹的11樓G室，屬兩房戶型、連開放式廚房間隔，實用面積407方呎。單位採輕奢風格作室內設計，以灰色、淺褐色為主色調。客廳開則方正，連開放式廚房長約5.3米，闊約2.4米，結合3.5米樓層高度設計，提升客廳空間感。開放式廚房配備以灰褐焗漆飾面的櫥櫃，設計簡約高雅。客廳連接特大「三合一」露台，為住戶提供戶外休憩空間。

外望十八鄉大棠翠綠景

景觀方面，兩間睡房與客廳同向，主要外望十八鄉、大棠一帶開揚翠綠景觀；主人房以灰色為設計主調，牀邊放置灰色衣櫃，以便收納衣物。牆上掛有鏡子，讓住戶整理儀容。

主打細單位 樓層高3.5米

另一現樓示範單位11樓C 室，屬一房連開放式廚房間隔，實用面積278方呎。單位採用現代優雅風格，室內以金色、淺褐色為主調，不少家具加入金屬線條元素，採用灰色配搭深木色的家具，包括飯廳吊燈、主人房吊燈以及牆身，為空間增添奢華感。

單位樓層高度同約3.5米，空間感十足，客飯廳間隔方正，可放置二人圓形餐桌及布藝梳化，配以木質茶几及電視機，美觀實用。睡房方面，朗日峰所有睡房均不設窗台，提高實用性。睡牀擺放靠近窗邊，方便戶主觀賞外邊景色；房間屬套房設計，右側則為套廁，牆身採用灰色石紋磚，設有淋浴間。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

相關字詞﹕睇樓速遞

上 / 下一篇新聞

摩通：新股旺 破金融中心遺址論 稱A+H股放寬發行比例門檻 助靈活集資
摩通：新股旺 破金融中心遺址論 稱A+H股放寬發行比例門檻 助靈活集資
倡同股不同權研寬限 吸中概股等回歸
倡同股不同權研寬限 吸中概股等回歸
港資任保薦人少 券商呻表面風光
港資任保薦人少 券商呻表面風光
證券界倡豁免非港股通股份印花稅
證券界倡豁免非港股通股份印花稅
騰訊次季經調整利潤料升24%
騰訊次季經調整利潤料升24%
瑞銀李智穎：中美關係變數多 中國股市評級「中性」
瑞銀李智穎：中美關係變數多 中國股市評級「中性」
港元存息低 吼美國亞洲5厘息債
港元存息低 吼美國亞洲5厘息債
集資頻繁 中資重磅生科股上周全跌
集資頻繁 中資重磅生科股上周全跌
18A新股受捧 銀諾抽中機率低
18A新股受捧 銀諾抽中機率低
大酒店冀旗下商品餐廳衝出酒店 商場具可塑性 伙奢華品牌提供新體驗
大酒店冀旗下商品餐廳衝出酒店 商場具可塑性 伙奢華品牌提供新體驗
法籍CEO港工作30年 早與大酒店有接觸
法籍CEO港工作30年 早與大酒店有接觸
寧德時代江西鋰礦 據報停產最少3個月
寧德時代江西鋰礦 據報停產最少3個月
雙登通過上市聆訊 首5月收入升34%
雙登通過上市聆訊 首5月收入升34%
華檢推以太坊金庫戰略
華檢推以太坊金庫戰略
不宜集中買增長股 應分散至收息股
不宜集中買增長股 應分散至收息股
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行齊唱好 港交所call 17845
金子：大行齊唱好 港交所call 17845
張兆聰：富途基本因素持續向好
張兆聰：富途基本因素持續向好
張兆聰：以太幣破位 BMNR續尋頂
張兆聰：以太幣破位 BMNR續尋頂
伍禮賢：中聯重科海外市場增長快速
伍禮賢：中聯重科海外市場增長快速
涂國彬：逐利避險俱利金價守穩向上
涂國彬：逐利避險俱利金價守穩向上
袁國守：IPO續旺 港交所料未升完
袁國守：IPO續旺 港交所料未升完
簡慧敏：工務工程須提速提效 鞏固港競爭力
簡慧敏：工務工程須提速提效 鞏固港競爭力
《幫你格價》：日圓或趨升 旅行前逢低兌換
《幫你格價》：日圓或趨升 旅行前逢低兌換
葉創成：中行持中銀香港 屬增長亮點
葉創成：中行持中銀香港 屬增長亮點
陳正犖：英鎊短線受惠議息結果
陳正犖：英鎊短線受惠議息結果
許健生：港穩定幣助金融創新人幣國際化
許健生：港穩定幣助金融創新人幣國際化
袁國守：騰訊本周放榜 強勢有望延續
袁國守：騰訊本周放榜 強勢有望延續
林少陽：聰明錢垂青 港資地產股大逆轉
林少陽：聰明錢垂青 港資地產股大逆轉
技術取勝：恒地處50天線之上
技術取勝：恒地處50天線之上
李聲揚：500萬退休 生活未必太寫意
李聲揚：500萬退休 生活未必太寫意
蔡金強：美國國運股：Palantir 
蔡金強：美國國運股：Palantir 
艾雲豪：金融城電影裏的資本世界
艾雲豪：金融城電影裏的資本世界
劉思明：炒股不炒市 龍工突破阻力
劉思明：炒股不炒市 龍工突破阻力
瑞銀亞洲：績後股價急挫 中芯熊67987
瑞銀亞洲：績後股價急挫 中芯熊67987
摩根大通亞洲：減息預期降溫 英美購10690
摩根大通亞洲：減息預期降溫 英美購10690
周顯：李兆基家族實力深不見底
周顯：李兆基家族實力深不見底
王弼：「零成本」派拉蒙新股宜放牀下底
王弼：「零成本」派拉蒙新股宜放牀下底
曾淵滄：特朗普為何趕8月徵關稅？
曾淵滄：特朗普為何趕8月徵關稅？
湯文亮：銀主沒現身的銀主盤
湯文亮：銀主沒現身的銀主盤
陳永傑：內地資金來港買樓鬆綁在望
陳永傑：內地資金來港買樓鬆綁在望
廖偉強：樓價看升 置業者不宜歎慢板
廖偉強：樓價看升 置業者不宜歎慢板
布少明：年內延續「租價齊升」局面
布少明：年內延續「租價齊升」局面
王品弟：樓市剛需帶旺交投
王品弟：樓市剛需帶旺交投
新盤續熱 10日錄570宗成交 業界看好本月銷情 勢連續7月破千宗
新盤續熱 10日錄570宗成交 業界看好本月銷情 勢連續7月破千宗
十大屋苑周末旺 錄17成交年半新高
十大屋苑周末旺 錄17成交年半新高
內地生逾2萬租薄扶林道63號 預付一年逾25萬
內地生逾2萬租薄扶林道63號 預付一年逾25萬
永倫2.4億蝕讓放售美銀全層 每呎1.7萬 較8年前買入價低五成
永倫2.4億蝕讓放售美銀全層 每呎1.7萬 較8年前買入價低五成
車位上月買賣登記542宗 兩年新高
車位上月買賣登記542宗 兩年新高
瓏門一周三成交 呎價企穩1.4萬
瓏門一周三成交 呎價企穩1.4萬
MPF至少半年檢視一次
MPF至少半年檢視一次