朗日峰屆現樓 輕奢感融入自然

明報記者 丘家菱

攝影 曾憲宗

朗日峰屬單幢式設計，提供82伙，樓高16層，單位實用面積介乎276至765方呎，全部單位均採用開放式廚房設計，包括22伙一房單位，佔比約27%；55伙兩房單位，成為該盤的主打戶型，佔比約67%；另設5伙頂層特色單位連天台，佔比約6%，天台面積182至657平方呎。項目標準樓層一層7伙，所有單位樓層高度約3.5米，間隔方正，空間感充足。

客廳連接「三合一」露台 空間感足

首先介紹的11樓G室，屬兩房戶型、連開放式廚房間隔，實用面積407方呎。單位採輕奢風格作室內設計，以灰色、淺褐色為主色調。客廳開則方正，連開放式廚房長約5.3米，闊約2.4米，結合3.5米樓層高度設計，提升客廳空間感。開放式廚房配備以灰褐焗漆飾面的櫥櫃，設計簡約高雅。客廳連接特大「三合一」露台，為住戶提供戶外休憩空間。

外望十八鄉大棠翠綠景

景觀方面，兩間睡房與客廳同向，主要外望十八鄉、大棠一帶開揚翠綠景觀；主人房以灰色為設計主調，牀邊放置灰色衣櫃，以便收納衣物。牆上掛有鏡子，讓住戶整理儀容。

主打細單位 樓層高3.5米

另一現樓示範單位11樓C 室，屬一房連開放式廚房間隔，實用面積278方呎。單位採用現代優雅風格，室內以金色、淺褐色為主調，不少家具加入金屬線條元素，採用灰色配搭深木色的家具，包括飯廳吊燈、主人房吊燈以及牆身，為空間增添奢華感。

單位樓層高度同約3.5米，空間感十足，客飯廳間隔方正，可放置二人圓形餐桌及布藝梳化，配以木質茶几及電視機，美觀實用。睡房方面，朗日峰所有睡房均不設窗台，提高實用性。睡牀擺放靠近窗邊，方便戶主觀賞外邊景色；房間屬套房設計，右側則為套廁，牆身採用灰色石紋磚，設有淋浴間。

