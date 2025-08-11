永倫2.4億蝕讓放售美銀全層 每呎1.7萬 較8年前買入價低五成

明報記者

世邦魏理仕指出，上述兩物業將以招標形式出售，下月25日截標。其中美國銀行中心13樓全層面積約13,880方呎，以現狀形式部分連租約及部分交吉出售，意向價約2.36億元，呎價約1.7萬元。資料顯示，永倫2017年以4.65億元購入該物業，並於去年放售，當時市值約3.5億元。換言之，永倫最新放售價，較8年前購入價帳面低約2.29億元或近五成，亦較去年放售時市值低約1.14億元或33%。

彌敦道相連全幢放售 估值8.2億

另一個物業則位於彌敦道315號及317至321號相連全幢物業，估值約8.18億元，物業總樓面逾11萬方呎，當中彌敦道315號為一幢12層高商住大廈，設有地舖、寫字樓及住宅單位，總樓面24,338方呎，彌敦道317至321號則是一幢12層高的商業及酒店大廈，現樓設有地舖、賓館、娛樂場所及酒店，總樓面約87,228方呎。該行指出，項目受惠於政府近期「城中學舍計劃」的政策支持，允許現有商廈改裝為學生宿舍。

上述物業若重建發展，可建約153,045方呎的新型商業建築，適用於銀座式零售、酒店或甲級寫字樓用途，市場估值約8.18億元，折合每方呎樓面地價5345元。資料顯示，永倫集團多年前已就彌敦道317至321號進行收購，並曾於2022年申請強拍，當年估值約11.5億元，而永倫同年以8200萬元購入最後兩個地舖統一業權。至於彌敦道315號，則同於2022年由永倫以4.63億元向「麻雀館大王」石鑑輝家族購入。

上月工商舖成交額升1.3倍

此外，中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，上月工商舖錄約372宗成交，按月上升約13.07%，按年增約56.3%；成交金額錄約64.02億元，按月升約127.32%，按年大增約1.3倍，創過去3個月新高。在工商舖三大範疇中，寫字樓買賣交投升幅最為突出，上月錄約73宗成交，按月及按年分別增約58.7%及約128.13%；涉及成交金額約37.89億元，按月大增約644.75%，按年亦大升約3.8倍。潘氏分析，經濟市道好轉率先惠及商廈市場，上月錄得多宗逾億元寫字樓成交，當中買家不乏為用家，預料本月工商舖買賣宗數可持續穩步上升。