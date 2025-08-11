明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

十大屋苑周末旺 錄17成交年半新高

【明報專訊】一手交投持續活躍，二手市場亦起動。據美聯物業分行統計，十大屋苑剛過去周末錄17宗成交，較對上周末7宗大升1.4倍，不單成交量重返雙位數，更創出自去年3月23至24日周末後約72周、即近年半新高。中原地產統計亦顯示，十大屋苑周末錄13宗成交，按周急升85.7%，相隔一周重上雙位數水平，創5個周末新高，其中沙田第一城及鰂魚涌太古城各錄得4宗及3宗成交，均同創7個周末新高。此外，將軍澳新都城亦錄3宗成交，打破上兩個周末的零成交局面。

第一城周末4成交 7周最旺

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，本月多個新盤部署推售，而且新盤餘貨銷情理想，反映置業需求強勁，部分一手向隅客亦轉投二手市場尋寶，多個指標屋苑於周末更連錄多宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，早前本港連場暴雨，近日天氣轉晴帶動睇樓活動，加上一手市場持續暢旺及貨尾單位銷情理想，買家入市信心轉強，樓市已全面回暖。

另外，中原地產高級分行經理關偉豪表示，新都城一期2座低層F室，實用面積364方呎，兩房間隔，成交價522萬元，實呎14,341元。原業主2016年以445萬元購入，持貨約9年，帳面獲利77萬元或17%。

溋玥3房1108萬沽 1年帳升7%

二手樓價似乎亦有見底反彈之勢，其中屢錄二手蝕讓的大埔白石角一帶屋苑，錄得罕見持貨約一年帳面升值個案。中原地產分行首席分區營業經理陳韻兒表示，近期市場交投氣氛正面，帶動交投，大埔天賦海灣2期溋玥錄本月首宗成交，位於12座低層03室，實用面積1105方呎，3房1套及儲物房間隔，以1108萬元沽出，實呎10,027元。原業主去年以1038萬元購入，持貨約1年，帳面獲利約70萬元或約7%，連使費計則料近平手離場。

相關字詞﹕二手轉旺 溋玥．天賦海灣 太古城 第一城 十大屋苑

上 / 下一篇新聞

摩通：新股旺 破金融中心遺址論 稱A+H股放寬發行比例門檻 助靈活集資
摩通：新股旺 破金融中心遺址論 稱A+H股放寬發行比例門檻 助靈活集資
倡同股不同權研寬限 吸中概股等回歸
倡同股不同權研寬限 吸中概股等回歸
港資任保薦人少 券商呻表面風光
港資任保薦人少 券商呻表面風光
證券界倡豁免非港股通股份印花稅
證券界倡豁免非港股通股份印花稅
騰訊次季經調整利潤料升24%
騰訊次季經調整利潤料升24%
瑞銀李智穎：中美關係變數多 中國股市評級「中性」
瑞銀李智穎：中美關係變數多 中國股市評級「中性」
港元存息低 吼美國亞洲5厘息債
港元存息低 吼美國亞洲5厘息債
集資頻繁 中資重磅生科股上周全跌
集資頻繁 中資重磅生科股上周全跌
18A新股受捧 銀諾抽中機率低
18A新股受捧 銀諾抽中機率低
大酒店冀旗下商品餐廳衝出酒店 商場具可塑性 伙奢華品牌提供新體驗
大酒店冀旗下商品餐廳衝出酒店 商場具可塑性 伙奢華品牌提供新體驗
法籍CEO港工作30年 早與大酒店有接觸
法籍CEO港工作30年 早與大酒店有接觸
寧德時代江西鋰礦 據報停產最少3個月
寧德時代江西鋰礦 據報停產最少3個月
雙登通過上市聆訊 首5月收入升34%
雙登通過上市聆訊 首5月收入升34%
華檢推以太坊金庫戰略
華檢推以太坊金庫戰略
不宜集中買增長股 應分散至收息股
不宜集中買增長股 應分散至收息股
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行齊唱好 港交所call 17845
金子：大行齊唱好 港交所call 17845
張兆聰：富途基本因素持續向好
張兆聰：富途基本因素持續向好
張兆聰：以太幣破位 BMNR續尋頂
張兆聰：以太幣破位 BMNR續尋頂
伍禮賢：中聯重科海外市場增長快速
伍禮賢：中聯重科海外市場增長快速
涂國彬：逐利避險俱利金價守穩向上
涂國彬：逐利避險俱利金價守穩向上
袁國守：IPO續旺 港交所料未升完
袁國守：IPO續旺 港交所料未升完
簡慧敏：工務工程須提速提效 鞏固港競爭力
簡慧敏：工務工程須提速提效 鞏固港競爭力
《幫你格價》：日圓或趨升 旅行前逢低兌換
《幫你格價》：日圓或趨升 旅行前逢低兌換
葉創成：中行持中銀香港 屬增長亮點
葉創成：中行持中銀香港 屬增長亮點
陳正犖：英鎊短線受惠議息結果
陳正犖：英鎊短線受惠議息結果
許健生：港穩定幣助金融創新人幣國際化
許健生：港穩定幣助金融創新人幣國際化
袁國守：騰訊本周放榜 強勢有望延續
袁國守：騰訊本周放榜 強勢有望延續
林少陽：聰明錢垂青 港資地產股大逆轉
林少陽：聰明錢垂青 港資地產股大逆轉
技術取勝：恒地處50天線之上
技術取勝：恒地處50天線之上
李聲揚：500萬退休 生活未必太寫意
李聲揚：500萬退休 生活未必太寫意
蔡金強：美國國運股：Palantir 
蔡金強：美國國運股：Palantir 
艾雲豪：金融城電影裏的資本世界
艾雲豪：金融城電影裏的資本世界
劉思明：炒股不炒市 龍工突破阻力
劉思明：炒股不炒市 龍工突破阻力
瑞銀亞洲：績後股價急挫 中芯熊67987
瑞銀亞洲：績後股價急挫 中芯熊67987
摩根大通亞洲：減息預期降溫 英美購10690
摩根大通亞洲：減息預期降溫 英美購10690
周顯：李兆基家族實力深不見底
周顯：李兆基家族實力深不見底
王弼：「零成本」派拉蒙新股宜放牀下底
王弼：「零成本」派拉蒙新股宜放牀下底
曾淵滄：特朗普為何趕8月徵關稅？
曾淵滄：特朗普為何趕8月徵關稅？
湯文亮：銀主沒現身的銀主盤
湯文亮：銀主沒現身的銀主盤
陳永傑：內地資金來港買樓鬆綁在望
陳永傑：內地資金來港買樓鬆綁在望
廖偉強：樓價看升 置業者不宜歎慢板
廖偉強：樓價看升 置業者不宜歎慢板
布少明：年內延續「租價齊升」局面
布少明：年內延續「租價齊升」局面
王品弟：樓市剛需帶旺交投
王品弟：樓市剛需帶旺交投
新盤續熱 10日錄570宗成交 業界看好本月銷情 勢連續7月破千宗
新盤續熱 10日錄570宗成交 業界看好本月銷情 勢連續7月破千宗
內地生逾2萬租薄扶林道63號 預付一年逾25萬
內地生逾2萬租薄扶林道63號 預付一年逾25萬
永倫2.4億蝕讓放售美銀全層 每呎1.7萬 較8年前買入價低五成
永倫2.4億蝕讓放售美銀全層 每呎1.7萬 較8年前買入價低五成
車位上月買賣登記542宗 兩年新高
車位上月買賣登記542宗 兩年新高
朗日峰屆現樓 輕奢感融入自然
朗日峰屆現樓 輕奢感融入自然
瓏門一周三成交 呎價企穩1.4萬
瓏門一周三成交 呎價企穩1.4萬
MPF至少半年檢視一次
MPF至少半年檢視一次