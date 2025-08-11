十大屋苑周末旺 錄17成交年半新高

第一城周末4成交 7周最旺

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，本月多個新盤部署推售，而且新盤餘貨銷情理想，反映置業需求強勁，部分一手向隅客亦轉投二手市場尋寶，多個指標屋苑於周末更連錄多宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，早前本港連場暴雨，近日天氣轉晴帶動睇樓活動，加上一手市場持續暢旺及貨尾單位銷情理想，買家入市信心轉強，樓市已全面回暖。

另外，中原地產高級分行經理關偉豪表示，新都城一期2座低層F室，實用面積364方呎，兩房間隔，成交價522萬元，實呎14,341元。原業主2016年以445萬元購入，持貨約9年，帳面獲利77萬元或17%。

溋玥3房1108萬沽 1年帳升7%

二手樓價似乎亦有見底反彈之勢，其中屢錄二手蝕讓的大埔白石角一帶屋苑，錄得罕見持貨約一年帳面升值個案。中原地產分行首席分區營業經理陳韻兒表示，近期市場交投氣氛正面，帶動交投，大埔天賦海灣2期溋玥錄本月首宗成交，位於12座低層03室，實用面積1105方呎，3房1套及儲物房間隔，以1108萬元沽出，實呎10,027元。原業主去年以1038萬元購入，持貨約1年，帳面獲利約70萬元或約7%，連使費計則料近平手離場。