新盤續熱 10日錄570宗成交 業界看好本月銷情 勢連續7月破千宗

對上最長每月破千宗一手成交，要追溯至2021年5月至11月的紀錄。已屆現樓的堅尼地道33號，早前以平均實呎2.92萬元（不設折扣）推出30伙價單，並於昨日開售，TDS投資部主管鄭冠麒表示，至昨日6時項目已沽約21伙，佔可售單位70%，套現逾4億元。據悉，項目即日共售出22伙，亦隨即加推2號價單，涉及36個交樓標準單位，包括一房、兩房及三房單位各佔12伙，實用面積360至1033方呎，售價811.8萬至3800.3萬元，實呎22,550至36,789元，平均實呎29,888元，較首張價單約2.92萬元為高，惟扣除樓層等因素後屬原價加推。

周末一手市場沽逾100伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期豪宅交投以投資客為主，昨日就有一組客戶以逾4100萬元購入堅尼地道33號一伙3房及1伙1房戶，作長線收租之用。他又指出，近日投資者入市比例上升，本月新盤接連推出，料全月一手成交可達2500宗。美聯物業住宅部行政總裁布少明亦稱，該行的客戶中，內地客佔約五成，而投資客比例料佔約四成。布又稱，本月多個新盤部署及陸續應市，預期全月一手成交量可連續兩個月逾2000宗的活躍水平。

事實上，近日多個港島單幢現樓盤推出，均錄不俗銷情，如鄰近堅尼地道33號、由南豐或相關人士持有多年的Queen's Cube，上周五單日便售出39伙，銷情不遜於市場上的全新盤。另多個現樓 盤重推，帶動一手成交量，如信置（0083）、港鐵（0066）等合作的將軍澳日出康城凱柏峰系列，過去兩日共沽10伙，套現逾5100萬元，而本月迄今售出153伙，成各新盤之冠。

凱柏峰本月沽153伙佔最多

信置執行董事田兆源表示，由於租金持續上升，不少租客決定轉租為買，並趁樓價回落入市升級做業主。凱柏峰II今日將開售40伙，另以招標形式開售32伙；凱柏峰系列自現樓重推後沽出432伙，銷售金額逾27億元，全盤累沽1277伙，總銷售金額短期內將突破100億元。其他新盤方面，恒地（0012）大角嘴利奧坊系列，昨亦沽出11伙；萬科香港大埔上然系列，單日則沽7伙。

明報記者