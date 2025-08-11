王品弟：樓市剛需帶旺交投

此外，本港經濟持續向好，同步提振金融市場信心，本港上半年IPO集資額超過1000億元，較去年全年升逾兩成，並躍升至全球集資額榜首，進一步鞏固香港國際金融中心地位。資金活躍觸動市場情緒，鼓勵企業及個人持續投資，加強大眾對本地經濟前景的信心，帶動資產市場全面升溫。據土地註冊處最新資料顯示，7月二手住宅（包括二手私人住宅及二手公營房屋）錄得4233宗註冊，按月升約2.2%，創近3個月新高。若以金額劃分，7月二手住宅註冊量按月表現，500萬元或以下錄2410宗註冊，按月增4.3%；逾1000萬元錄487宗註冊，按月增5.6%；相反，逾500萬至1000萬元錄1336宗註冊，按月減2.4%。自5月中旬開始，本港銀行拆息高位回落，買家入市成本減少，買家入市成本明顯下降，吸引大量首置客及部分投資客趁低吸納，樓市交投明顯回暖。

另一方面，綠置居2024日前截止申請，錄3.6萬份申請，超額認購約13倍，與早前居屋2024情况相若，反映綠表申請者對資助出售單位的需求持續殷切。當前香港樓市展現強勁復蘇動力，多項利好因素共同推動下，前景更明朗。隨着本港經濟穩步向好，零售、旅遊等消費活動持續升溫，各大國際級文化展覽吸引大量人流，帶動本地餐飲、零售以至地產市場整體氣氛，樓市剛需明顯釋放，預期下半年樓市交投將持續暢旺。

香港置業研究部董事

[王品弟]