布少明：年內延續「租價齊升」局面

【明報專訊】近期香港樓市氣氛持續升溫，受惠於多項利好因素，包括一手物業熱銷、股市表現強勁，以及市場對減息的憧憬，共同刺激需求增長。同時，樓市供應顯著減少，租務市場強勁，為樓價及整體市場提供強勁支撐，推動樓市進入「租價齊升」的近年罕見局面。據美聯物業研究中心綜合地政總署資料顯示，7月再次未有項目獲批預售樓花，情况已經持續3個月，加上近月發展商積極推售全新盤，「有出無入」之下，令到已批出預售樓花同意書但尚未發售單位跌至12,747伙，較去年12月減少約22.7%，為10個月新低。另外，據美聯物業研究中心資料顯示，截至7月底全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約20,239個單位，按月減少3.2%，連跌6個月，並見兩年新低，累計由高位跌約12.5%。以上數據可看出，供應減少趨勢已顯現，這種「減供應、促銷售」的雙軌策略，正有效地為市場提供支撐。樓價方面，美聯樓價指數最新報128.78點，按周升約0.46%，連升兩周；本年迄今樓價升0.51%，顯示樓價見底並趨於穩定。租金更是強勢畢呈，據美聯租金走勢圖7月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約38.55元，按月升約0.65%，連升6個月，創新高，「租價齊升」是自2021年後的4年來首現。最近租務市場的強勁表現，源於多項利好因素疊加，包括人才與內地生湧港帶動租賃需求。同時，低息環境下，「供平過租」重臨，促使不少租客「租轉買」，為租務市場注入額外需求。總括而言，本港樓市正處於供求兩端均有利好的環境。供應持續收縮有效穩定樓價，隨着租轉買續增，進一步惠及租務市場，預計年內「租價齊升」局面將延續。