廖偉強：樓價看升 置業者不宜歎慢板

財政司長陳茂波早前提到，正與中央相關機構研究，在合適範圍內放寬限制，便利內地來港人才調配資金購置物業，同時避免資本外流。事實上，地產界與政界早已提出設立「購房通」等資金安排機制，協助新來港人士自住或投資置業，既可穩定樓市，亦有助吸引人才落戶。商界亦憧憬放寬「新資本投資者入境計劃」條款，包括將住宅最低投資額由5000萬元降至3000萬元；而房地產納入最低投資門檻亦建議由現時的1000萬元加以調整，以提升吸引力。

回顧本屆政府過去的政策取向，每次《施政報告》或《財政預算案》均有針對樓市的措施出台。由放寬專才置業、重啟投資移民，到全面撤辣及調高100元印花稅的樓價上限，均對市况產生即時刺激作用。筆者相信，今次亦不會例外，政府既然銳意拼經濟，就需要助樓市穩定發展，這是政策大方向。市場期望政策將繼續圍繞「吸引人才」及「吸引資金」兩大主軸展開。便利來港人才置業、放寬投資移民的物業投資限制等措施，均屬合理延伸；加上在現時財赤壓力下，政府亦有必要穩定樓市，以提振賣地收入。

筆者公司所屬集團的樓價指數近期雖仍在窄幅波動，但從成交量及成交價觀察，住宅市場已釋出「跌唔落」信號，並逐步儲備升市動力。市場正等待一個政策觸發點，而《施政報告》正是備受期待的關鍵時刻。近期「聰明錢」已入市，置業者在此情况下，更加不應「歎慢板」。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]