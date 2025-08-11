陳永傑：內地資金來港買樓鬆綁在望

以上半年「普通話拼音」買家人均買樓約900萬元計，即使獲批七成按揭，買家仍要自備約270萬元首期。不少內地買家採用最常見的「螞蟻搬家」策略：動員親朋好友的換匯額度，分批將資金電匯到香港戶口。另一種方法是透過「資本項目匯款」，即以出售內地物業、收取企業分紅等收入來源，憑合約及完稅證明向銀行申請一次性大額匯款。對高淨值人士而言，還可選擇在香港成立公司，再透過內地企業以合法形式支付分紅或股東貸款，調動資金更具彈性和效率。

特區政府也關注到這個「搬錢難題」。在《香港營商環境報告》中，財政司長陳茂波提到，內地買家來港置業需要資金支持，但目前內地資金調往香港存在限制。當局正與中央部委研究，如何在可控範圍內適度放寬，既方便內地人把資金調來香港，又避免造成資本外流。近年輸入人才計劃已批出約33萬宗申請，約22萬人已經到港，是香港物業市場重要的潛在購買力。若相關政策落實，除了可縮短交易周期，更有望進一步釋放內地購買力。數據亦印證這股趨勢。中原地產統計顯示，上半年一二手住宅以普通話拼音登記的買家6128宗，創新高，涉資559億元。

在全面撤辣與搶人才政策齊發下，可望為香港樓市注入源源不絕的新動力。若資金調動渠道一步到位，內地客將在本港樓市扮演更重要角色。

中原地產亞太區住宅部總裁

