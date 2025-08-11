袁國守：騰訊本周放榜 強勢有望延續

不過，港元持續弱勢，本港銀行體系總結餘降至約600億元，料拆息將上升，不利港股和樓市短期表現。然而，近日市場亦沒有令人驚嚇的壞消息，且中美算是處於「休戰期」，兩國領袖更有機會於10月會面，在中美關係「吹和風」的環境下，港股大跌的風險不高，料短期於24,500點至25,500點上落為主。

展望本周，焦點預期落在內地科網龍頭騰訊（0700）身上，因集團將於本周三（13日）公布中期業績，有券商指出，近日內地AI發展及推動AI政策將有助騰訊遊戲業務發展，並對其業績持樂觀態度。論年初迄今股價表現，騰訊遠遠跑贏「內捲孖寶」美團（3690）和京東（9618），只要騰訊交出符合市場預期的成績，近日強勢有望延續，應不難突破52周高位572元，再創近4年新高。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]