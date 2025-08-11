陳正犖：英鎊短線受惠議息結果

【明報專訊】上周英倫銀行一如預期減息25個基點至4厘，但同時調高了通脹預期。在通脹升溫和就業市道放緩的背景下，委員分歧嚴重，英倫銀行罕見地不得不進行兩輪投票才達成利率決議。行長貝利重申利率下行觀點，但表示減息時機存在更多不確定性，貨幣市場預計在11月之前不會再次減息。票數接近的投票結果為英鎊帶來短期利好，英鎊兌美元可能測試下一個阻力位，即50天移動平均線1.3505。
美匯指數考驗50天線
美國最新的首次及持續申領失業救濟人數均高於市場預期，當中持續申領失業救濟人數升至2021年底以來最高，反映就業市道進一步走弱。另一方面，特朗普提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭暫任聯儲局理事，任命有待參議院批准，米蘭之前曾主張減息；又有報道指特朗普顧問們認為聯儲局理事沃勒是接替鮑威爾主席職位的最合適人選，7月議息會議支持減息的兩名委員中，沃勒正正是其中一位。
市場預期聯儲局9月很大機會恢復減息，美匯指數正在測試50天移動平均線，如果跌穿並持續低於50天線，或下試下一個支持位97。
渣打香港財富方案投資策略主管
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）
[陳正犖 匯市前瞻]
