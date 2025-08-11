陳正犖：英鎊短線受惠議息結果

美匯指數考驗50天線

美國最新的首次及持續申領失業救濟人數均高於市場預期，當中持續申領失業救濟人數升至2021年底以來最高，反映就業市道進一步走弱。另一方面，特朗普提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭暫任聯儲局理事，任命有待參議院批准，米蘭之前曾主張減息；又有報道指特朗普顧問們認為聯儲局理事沃勒是接替鮑威爾主席職位的最合適人選，7月議息會議支持減息的兩名委員中，沃勒正正是其中一位。

市場預期聯儲局9月很大機會恢復減息，美匯指數正在測試50天移動平均線，如果跌穿並持續低於50天線，或下試下一個支持位97。

渣打香港財富方案投資策略主管

[陳正犖 匯市前瞻]