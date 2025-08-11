明報新聞網
《幫你格價》：日圓或趨升 旅行前逢低兌換

【明報專訊】隨着美國對多國徵收的「對等關稅」正式生效，市場憂慮加徵關稅將拖累美國下半年經濟增長，加上預期美國年內將再減息，普遍預期下半年美元匯價相對偏軟，日圓有望略為走強。倘若已計劃於今年稍後時間遊日的人士，或需考慮現階段在銀行以電匯價逢低分段兌換日圓，又或直接到匯率較吸引的找換店兌換出遊所需資金。

明報記者 劉敬華

資本集團投資總監Hiroaki Amemiya指出，於未來18個月，日本央行有望開展貨幣政策正常化，同時美國聯儲局則可望於通脹壓力緩解下，取得減息空間，意味美日息差將持續收窄，支持日圓升值。First Eagle投資管理公司資深研究分析師Idanna Appio亦認為，隨着貿易政策明朗化，或為日本央行創造年內重啟加息周期的條件，至今金融市場走向似乎尚未完全反映日央行可能再次加息，而日圓目前仍大幅低於公允價值，相信若日本推進貨幣緊縮政策，加上全球貿易緊張局勢逐步緩解，將推動日圓升值。

銀行電匯價低於部分找換店現鈔價

日圓匯價或趨升，若計劃於今年稍後時間遊日人士，或需考慮趁現階段日圓匯價仍處於相對較低水平，逐步兌換遊日旅費。至於在何處兌換，儘管找換店向來予人兌換率較銀行為吸引的印象，但其實於銀行以電匯價（TT Rate）兌換外幣的匯率，也有機會較於找換店兌換外幣現鈔的匯率為低。對於計劃一家大細出遊，又或出遊時間較長人士，旅費隨時可逾萬港元，即使分批兌換日圓金額亦不少，更應在兌換率上貨比三家。比較8月8日下午5時多間銀行的參考牌價，其中華僑銀行的每1日圓兌港元的電匯賣出價為0.05332，招商永隆更達0.05331（見表1），便較同日不少找換店的現鈔賣出匯價主要介乎約0.0535至0.0539為低。

目前不少本港銀行的網上銀行服務，也可提供外幣價格通知指示或設限價單服務，只要相關外幣匯率跌至客戶預設水平，便會通知客戶或按客戶預設指示兌換，有助客戶於心水價兌換外幣。如能配合銀行提供的兌換外幣優惠，將更為划算，如中銀香港的升學旅遊「兌」策現金賞，由即日起至今年9月30日，該行已選用「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」或「自在理財」服務的個人銀行客戶於指定推廣期內，以中銀萬事達卡扣帳卡進行任何2次簽帳交易，並經手機銀行成功兌換指定外幣，期內兌換外幣累計金額達5萬港元至15萬港元以下等值，可獲現金賞100港元，而有關奬賞經該行核實無誤後，將於今年12月31日或之前以現金形式誌入合資格外匯客戶的外匯寶帳戶內。

然而，找換店予人兌換率較銀行吸引的印象亦非全屬誤解，因個別找換店的現鈔兌換價有可能較銀行電匯價吸引，是次比較的8月8日下午5時多間銀行及找換店參考牌價中，堅成找換店的每1日圓兌港元現鈔賣出價為0.0533，小女孩找換店的現鈔賣出價更低至0.05321（見表2）。再者，若比較外幣現鈔賣出兌換價，找換店兌換現鈔的匯率較大機會較銀行為低。以兌換日圓現鈔為例，再比較上周五的永恒找換店及恒生銀行的外幣現鈔賣出兌換參考牌價，永恒找換店的每1日圓兌港元現鈔賣出價為0.0535，恒生的現鈔賣出價為0.05394。還要考慮手續費，於銀行兌換外幣現鈔或涉手續費，因銀行一般只豁免自家客戶兌換外幣的手續費，而找換店大多標榜不收手續費，加上營業時間較銀行為長，並且不需事先預約預留外幣現鈔。儘管目前部分銀行設外幣提款機，但提款機並不能如找換店般，就同一外幣提供多於一種現鈔面額選擇。如計劃於短期內快閃遊日，在匯價吸引，並於生活圈子附近的找換店直接兌換，亦屬省時之選。

