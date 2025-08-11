明報新聞網
袁國守：IPO續旺 港交所料未升完

【明報專訊】天文台上周二（5日）發出黑色暴雨警告信號，維持超過11小時，好些打工仔因而不用上班，放了一天假，港股則如常開市，是本港首個全黑雨交易日，意味「極端天氣」不再是影響港交所（0388）和證券商收益的因素。再者，愈來愈多在美上市的中概股及A股來港第二次上市，本港IPO集資額不斷攀升，今年有望登上全球首位，加上「北水」持續流入港股，故相信港交所升勢可延續，一旦調整至50天線會是吸納良機。

去年9月23日開始，港交所實施「極端天氣不停市」政策，即使黑雨或懸掛8號以上風球，港股照常營業，上周二的黑雨交易日，成交金額仍逾2200億元，可見港交所的收益不再受到黑雨及打風影響。

另一利好港交所的因素，是愈來愈多在美上市的中概股，以及A股來港第二次上市。不說遠，只提上周兩則市場消息，一是外媒引述知情人士透露，在美上市的中國精品酒店亞朵（美：ATAT）正考慮在香港進行第二上市，可能集資數億美元；另一單是有傳內地影片平台愛奇藝（美：IQ）正計劃今年在本港上市，集資3億美元。

港股成交旺北水湧入利好

由於中資/中概/A股來港上市成風，港交所直接得益，股價自然水漲船高，年初至今累漲45%；走勢上，於50天線約418元有不俗承接，一旦回吐至該水位值得買入。上月初畢馬威發表報告，預計本港全年將迎來100宗IPO，較去年底預測增加20宗，並將今年本港IPO集資額預測，自先前的1000億至1200億元，大幅上調66.7%至1倍，達2000億元。畢馬威中國香港資本市場組主管合伙人劉大昌更稱，若市况良好，全年港股IPO集資額「最牛」或可挑戰2500億元，全球第一可期。單以今年上半年計，本港IPO市場已合共集資1071億元，居全球集資額之首，並按年大增7倍。

根據港交所日前發布的「香港市場2025年上半年亮點數據回顧」，聯交所2025年上半年平均每日成交金額2402億元（涵蓋香港交易所歷年十大成交交易日半數），較去年同期的1104億元增長118%。另外，有研究機構指出，2025年初至今，「北水」累計流入8000億元。樂觀去看，只要內地投資者對港股仍有信心，「北水」繼續湧港，下半年港股有望再創年內新高，若成交金額配合增加，有助進一步推升港交所股價。

估值方面，港交所上周五收報427.4元，2025預測市盈率約為35倍，與過去3年平均值相若。多家證券大行看好港交所前景，高盛認為，港股交投優於預期，故上調港交所目標價至500元，對應港交所2026年預測市盈率40倍。還值得留意的是，港交所將於下周三（20日）公布中期業績，花旗預計港交所第二季度歸屬股東淨利潤為40億元，按年增長28%，與市場預期大致相符，將其目標價由385元上調至490元，維持「買入」評級，因看好港股日均成交額及IPO申請數量強勁。大摩亦維持港交所「增持」投資評級，目標價500元。

