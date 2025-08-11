不宜集中買增長股 應分散至收息股

本人多年來都有買股票，平日偏好科技和新經濟板塊，受惠於近期股市急升，投資組合已有不錯升幅，但當中九成都是增長股。擔心股市隨時有回調，若不調整組合，之前的盈利隨時一夜蒸發，於是想了解應否轉持收息股？現在才換馬，會否太遲？

筆者回覆：

股市暢旺下的投資決策往往充滿掙扎，尤其當增長股升勢凌厲，投資者一方面擔心錯過進一步升幅，另一方面又怕高處不勝寒。回顧歷史數據，增長股在牛市表現往往顯著跑贏收息股。原因很直接：資金湧向市場預期盈利爆發的板塊，投資者追逐概念與憧憬，推高了當時最受歡迎板塊的估值。2020年及2023至2025年的美股牛市就是最佳例子，增長股動輒錄得數倍回報，遠高於傳統高息股。

不過，單純以短期升幅判斷，容易忽略收息股的長期價值。收息股即使在牛市未必跑贏，但它們通常更具防守力，現金流穩定，而且在牛市後段或市場回調時，波動較低。統計顯示，派息穩定或持續增派的公司，在牛市期間平均年度回報亦可達兩成以上，雖未及頂尖增長股，但已遠勝不派息的公司。

更重要的是，股息的複利效應隨時間累積，為總回報打下穩固基礎。因此，現在轉向收息股並不算遲，尤其是像張先生這樣，組合高度集中增長股，應該趁市况理想時作適度調整。可以先鎖定部分增長股盈利，再分散到優質收息股。香港市場上，部分具穩定派息及現金流的新經濟龍頭、電訊企業股等，都具備「穩健增長＋派息」的雙重特質。這些股份能在牛市跟隨大市向上，市况轉弱時又有現金流支撐，為組合提供防守緩衝。

留意股息率派息紀錄盈利質素

增長股並非完全要放棄，特別是那些基本面強勁、盈利增長可持續的企業。現時投資者可以檢視手上的持股，如果股價明顯脫離基本面、估值過高，便應考慮減持或止賺一部分。相反，那些仍具合理

估值、長期競爭優勢明顯的股份，可繼續持有，作為組合的成長動力來源。收息股的挑選，除了觀察股息率，還要關注公司的派息紀錄和盈利質素。單靠高股息吸引的企業，若盈利不穩定，派息隨時削減，反而得不償失。建議優先選擇長期穩定派息或具備增派能力的公司，這樣不僅能收息，還能跟隨公司盈利增長分享資本升值。

最後要提醒的是，市場從來有周期，投資者若全押某一類資產，往往承受過大的波動風險。現在的市况下，增長股的確可能仍有上升空間，但分散至優質收息股，能夠讓投資更平衡，也更適合中長期的財務目標。

與其煩惱該選哪一種股票，不如專注於組合結構是否足夠穩健，能否在不同市况下都維持現金流和回報，這才是長遠勝出的關鍵。

陳智鑾 信達興業董事物業理財專家

■理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳智鑾 理財信箱]