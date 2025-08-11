法籍CEO港工作30年 早與大酒店有接觸

曾任職多家奢侈品牌

胡偉成今年3月起在大酒店履新，他的職業生涯始於卡地亞（Cartier）香港及新加坡地區之銷售與市場推廣部，更曾效力奢華品牌巨頭Richemont及LVMH，甚至在LVMH旗下DFS集團擔任主席兼行政總裁。「在港生活30年，很幸運地見證香港酒店業的成長，當中無疑遇到若干挑戰，但是對香港的未來發展及集團在港酒店業的營運，認為值得引以為傲。」胡偉成說。

獲巴黎半島大廚特製朱古力

隨着大酒店業務伸展到法國，由於定位超高端的法國巴黎半島酒店在當地甚具標誌性，他說無疑會觸動他個人以至法國人的情懷。當地團隊得知迎來他這個法國籍行政總裁，餐廳大廚更為他特製朱古力，令他大為感動。

作為服務奢華品牌的過來人，他表示近期到訪業務所屬地區拜訪及交流時，見證對高質服務投入及熱情的團隊，令他相信集團的酒店在港將來接待更多遊客重臨時，已經做好了準備。