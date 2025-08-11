大酒店冀旗下商品餐廳衝出酒店 商場具可塑性 伙奢華品牌提供新體驗

明報記者 陳偉燊

淺水灣住宅纜車與酒店互補足

胡偉成認為集團目前業務、資產及地域平衡，例如有50%酒店業務在亞洲，北美及歐洲各佔25%。在港更經營山頂纜車、住宅租賃甚至商品，就算酒店業務放緩，山頂纜車卻有很強增長，另淺水灣住宅項目收入增長上半年增6%，互為補足，「中期業績表現超過自己預期，收入有13%增長，除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）更增長63%，均反映業務韌性」。

細酒店配合公寓有前途

他透露目前正籌劃未來發展路線圖，當中見倫敦半島酒店房數不多，按當地貨幣計收入卻按年增長8%，附設24個品牌公寓中更售出18個，認為這類規模較細酒店配合公寓很有前途。此外土耳其伊斯坦堡半島酒店結合翻新歷史建築加健康元素，經歷中東地緣政治動盪，上半年收入按港元計仍增長36%，這些具韌性的新發展模式均鼓勵他們將來去探索。

他亦按其服務奢華品牌的經驗，認為酒店商場具可塑性，可向特定客群提供獨特餐飲、購物及酒店體驗。例如集團已在北京王府半島酒店引入戶外運動品牌Arc'teryx；在法國半島酒店的商場部分引入貼地的高級香水KRIGLER及行李箱Globe-Trotter品牌店。至於在港的半島酒店商場，他賣關子說歡迎新品牌店。

半島商品方面，胡偉成說，大賣奶皇月餅之外，亦會推出名茶、氣泡茶、朱古力吸引客人。集團亦翻新香港國際機場店舖，推出兒童禮品、下午茶玩具，連同上海新天地精品店與咖啡廳，將業務跨出酒店外，藉此和不同代際旅客建立情感聯繫。

中東美國客回流 利超高端酒店

胡偉成續稱，隨着港府驅動盛事，到訪啟德體育園的人客正不斷上升，加上中東、內地高消費客人，以及美國客人回流，大中華的酒店商務及休閒旅遊持續產生需求，對香港超高端酒店前景感到審慎樂觀。