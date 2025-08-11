明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

港元存息低 吼美國亞洲5厘息債

【明報專訊】瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎上文接受訪問時認為，是次中國與美國貿易談判未必順利，料最終美國或向中國加徵高達30%至40%關稅，而且美國會否向中國出口高端晶片增設限制也屬未知之數，故此該行目前予中國股市評級只為「中性」（neutral），認為須就此精挑細選；下文她將分析就近月港元定存利率急跌有何應對策略，指目前不少美國及亞洲5至7年期投資級別債券孳息率近5厘，這不單遠高於港元定存利率，而且亦可望受惠美國明年6月底前料減息1厘。

5月初，在3個交易日內的香港和外圍市場交易時段，港元先後4次觸發聯繫匯率制度下7.75港元兌1美元的「強方兌換保證」，金管局按機制從市場買入167億美元、賣出1294億港元，帶動銀行體系總結餘從此前約450億港元，急增近4倍至約1740億港元。6月下旬至今隨着觸發7.85港元兌1美元的「弱方兌換保證」，故金管局轉為買入港元沽出美元，令銀行體系總結餘上周五回落至約640億港元。

隨着上述港元流動性的變化，1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）上周五收報0.95893厘（見圖），比4月平均約3.65厘大幅下降，瑞銀財富管理投資總監辦公室李智穎在上文分析，近月HIBOR急跌，是港股向好的原因之一。

拆息何時回升視乎港IPO美匯

不過，即使近月HIBOR急跌對港股投資者來說屬好消息，但這對港元定存存戶來說卻屬壞消息，原因是隨着HIBOR急跌，本港銀行亦大幅下調港元定存利率，例如大型銀行3個月港元定存利率便由4月底近3厘跌至不足1厘，令不少存戶需要為原屬港元定存的資金另尋出路。

《Money Monday》是次訪問中請教李智穎：「目前HIBOR低企情况料持續多久？如何為港元定存尋找替代品？」李智穎表示，1個月HIBOR目前已跌至1厘以下，屬偏低水平，而即使有些傳統看法認為隨着銀行體系總結餘日後繼續回落，1個月HIBOR有機會重返2厘或以上，但她認為這要視乎很多變數，例如本港新股首次公開發售（IPO）市場會否維持熾熱吸引資金留戀，以及美元兌其他貨幣匯價會否維持弱勢令即使美元較港元高息也吸引力不足等。

美明年6月底前料減息1厘 美匯續弱

基於上述分析，李智穎認為，港人目前可考慮把部分用來敘做港元定存的資金，轉為買入美國及亞洲5至7年期投資級別債券，其孳息率現普遍近5厘，遠較不足1厘的港元定存利率高。

另外，李智穎亦預測，美國聯儲局明年6月底前將會減息1厘，料引領美元匯價進一步轉弱。《Money Monday》認為，在此情况，若現時買入亞洲本土貨幣5至7年期投資級別債券，未來10個多月有機會在賺取較高息的同時，亦錄得債券價格上升的資本增值，同時也賺得匯價升值收益，可謂既賺息又賺價且賺匯。

債券門檻相對低 非「專業投資者」亦可買

至於投資美國及亞洲5至7年期投資級別債券的門檻是否很高，李智穎表示，以她的理解，即使零售投資者亦可買賣有關債券，不一定要是財富達到指定水平的「專業投資者」才可入場。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕亞洲投資級別債券 美國投資級別債券 港元定存利率 美國減息 瑞銀財富管理李智穎 封面故事

上 / 下一篇新聞

摩通：新股旺 破金融中心遺址論 稱A+H股放寬發行比例門檻 助靈活集資
摩通：新股旺 破金融中心遺址論 稱A+H股放寬發行比例門檻 助靈活集資
倡同股不同權研寬限 吸中概股等回歸
倡同股不同權研寬限 吸中概股等回歸
港資任保薦人少 券商呻表面風光
港資任保薦人少 券商呻表面風光
證券界倡豁免非港股通股份印花稅
證券界倡豁免非港股通股份印花稅
騰訊次季經調整利潤料升24%
騰訊次季經調整利潤料升24%
瑞銀李智穎：中美關係變數多 中國股市評級「中性」
瑞銀李智穎：中美關係變數多 中國股市評級「中性」
集資頻繁 中資重磅生科股上周全跌
集資頻繁 中資重磅生科股上周全跌
18A新股受捧 銀諾抽中機率低
18A新股受捧 銀諾抽中機率低
大酒店冀旗下商品餐廳衝出酒店 商場具可塑性 伙奢華品牌提供新體驗
大酒店冀旗下商品餐廳衝出酒店 商場具可塑性 伙奢華品牌提供新體驗
法籍CEO港工作30年 早與大酒店有接觸
法籍CEO港工作30年 早與大酒店有接觸
寧德時代江西鋰礦 據報停產最少3個月
寧德時代江西鋰礦 據報停產最少3個月
雙登通過上市聆訊 首5月收入升34%
雙登通過上市聆訊 首5月收入升34%
華檢推以太坊金庫戰略
華檢推以太坊金庫戰略
不宜集中買增長股 應分散至收息股
不宜集中買增長股 應分散至收息股
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行齊唱好 港交所call 17845
金子：大行齊唱好 港交所call 17845
張兆聰：富途基本因素持續向好
張兆聰：富途基本因素持續向好
張兆聰：以太幣破位 BMNR續尋頂
張兆聰：以太幣破位 BMNR續尋頂
伍禮賢：中聯重科海外市場增長快速
伍禮賢：中聯重科海外市場增長快速
涂國彬：逐利避險俱利金價守穩向上
涂國彬：逐利避險俱利金價守穩向上
袁國守：IPO續旺 港交所料未升完
袁國守：IPO續旺 港交所料未升完
簡慧敏：工務工程須提速提效 鞏固港競爭力
簡慧敏：工務工程須提速提效 鞏固港競爭力
《幫你格價》：日圓或趨升 旅行前逢低兌換
《幫你格價》：日圓或趨升 旅行前逢低兌換
葉創成：中行持中銀香港 屬增長亮點
葉創成：中行持中銀香港 屬增長亮點
陳正犖：英鎊短線受惠議息結果
陳正犖：英鎊短線受惠議息結果
許健生：港穩定幣助金融創新人幣國際化
許健生：港穩定幣助金融創新人幣國際化
袁國守：騰訊本周放榜 強勢有望延續
袁國守：騰訊本周放榜 強勢有望延續
林少陽：聰明錢垂青 港資地產股大逆轉
林少陽：聰明錢垂青 港資地產股大逆轉
技術取勝：恒地處50天線之上
技術取勝：恒地處50天線之上
李聲揚：500萬退休 生活未必太寫意
李聲揚：500萬退休 生活未必太寫意
蔡金強：美國國運股：Palantir 
蔡金強：美國國運股：Palantir 
艾雲豪：金融城電影裏的資本世界
艾雲豪：金融城電影裏的資本世界
劉思明：炒股不炒市 龍工突破阻力
劉思明：炒股不炒市 龍工突破阻力
瑞銀亞洲：績後股價急挫 中芯熊67987
瑞銀亞洲：績後股價急挫 中芯熊67987
摩根大通亞洲：減息預期降溫 英美購10690
摩根大通亞洲：減息預期降溫 英美購10690
周顯：李兆基家族實力深不見底
周顯：李兆基家族實力深不見底
王弼：「零成本」派拉蒙新股宜放牀下底
王弼：「零成本」派拉蒙新股宜放牀下底
曾淵滄：特朗普為何趕8月徵關稅？
曾淵滄：特朗普為何趕8月徵關稅？
湯文亮：銀主沒現身的銀主盤
湯文亮：銀主沒現身的銀主盤
陳永傑：內地資金來港買樓鬆綁在望
陳永傑：內地資金來港買樓鬆綁在望
廖偉強：樓價看升 置業者不宜歎慢板
廖偉強：樓價看升 置業者不宜歎慢板
布少明：年內延續「租價齊升」局面
布少明：年內延續「租價齊升」局面
王品弟：樓市剛需帶旺交投
王品弟：樓市剛需帶旺交投
新盤續熱 10日錄570宗成交 業界看好本月銷情 勢連續7月破千宗
新盤續熱 10日錄570宗成交 業界看好本月銷情 勢連續7月破千宗
十大屋苑周末旺 錄17成交年半新高
十大屋苑周末旺 錄17成交年半新高
內地生逾2萬租薄扶林道63號 預付一年逾25萬
內地生逾2萬租薄扶林道63號 預付一年逾25萬
永倫2.4億蝕讓放售美銀全層 每呎1.7萬 較8年前買入價低五成
永倫2.4億蝕讓放售美銀全層 每呎1.7萬 較8年前買入價低五成
車位上月買賣登記542宗 兩年新高
車位上月買賣登記542宗 兩年新高
朗日峰屆現樓 輕奢感融入自然
朗日峰屆現樓 輕奢感融入自然
瓏門一周三成交 呎價企穩1.4萬
瓏門一周三成交 呎價企穩1.4萬
MPF至少半年檢視一次
MPF至少半年檢視一次