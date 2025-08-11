港元存息低 吼美國亞洲5厘息債

5月初，在3個交易日內的香港和外圍市場交易時段，港元先後4次觸發聯繫匯率制度下7.75港元兌1美元的「強方兌換保證」，金管局按機制從市場買入167億美元、賣出1294億港元，帶動銀行體系總結餘從此前約450億港元，急增近4倍至約1740億港元。6月下旬至今隨着觸發7.85港元兌1美元的「弱方兌換保證」，故金管局轉為買入港元沽出美元，令銀行體系總結餘上周五回落至約640億港元。

隨着上述港元流動性的變化，1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）上周五收報0.95893厘（見圖），比4月平均約3.65厘大幅下降，瑞銀財富管理投資總監辦公室李智穎在上文分析，近月HIBOR急跌，是港股向好的原因之一。

拆息何時回升視乎港IPO美匯

不過，即使近月HIBOR急跌對港股投資者來說屬好消息，但這對港元定存存戶來說卻屬壞消息，原因是隨着HIBOR急跌，本港銀行亦大幅下調港元定存利率，例如大型銀行3個月港元定存利率便由4月底近3厘跌至不足1厘，令不少存戶需要為原屬港元定存的資金另尋出路。

《Money Monday》是次訪問中請教李智穎：「目前HIBOR低企情况料持續多久？如何為港元定存尋找替代品？」李智穎表示，1個月HIBOR目前已跌至1厘以下，屬偏低水平，而即使有些傳統看法認為隨着銀行體系總結餘日後繼續回落，1個月HIBOR有機會重返2厘或以上，但她認為這要視乎很多變數，例如本港新股首次公開發售（IPO）市場會否維持熾熱吸引資金留戀，以及美元兌其他貨幣匯價會否維持弱勢令即使美元較港元高息也吸引力不足等。

美明年6月底前料減息1厘 美匯續弱

基於上述分析，李智穎認為，港人目前可考慮把部分用來敘做港元定存的資金，轉為買入美國及亞洲5至7年期投資級別債券，其孳息率現普遍近5厘，遠較不足1厘的港元定存利率高。

另外，李智穎亦預測，美國聯儲局明年6月底前將會減息1厘，料引領美元匯價進一步轉弱。《Money Monday》認為，在此情况，若現時買入亞洲本土貨幣5至7年期投資級別債券，未來10個多月有機會在賺取較高息的同時，亦錄得債券價格上升的資本增值，同時也賺得匯價升值收益，可謂既賺息又賺價且賺匯。

債券門檻相對低 非「專業投資者」亦可買

至於投資美國及亞洲5至7年期投資級別債券的門檻是否很高，李智穎表示，以她的理解，即使零售投資者亦可買賣有關債券，不一定要是財富達到指定水平的「專業投資者」才可入場。

