騰訊次季經調整利潤料升24%

高盛最新報告中稱，遊戲、廣告等業務帶動下，騰訊經調整EBIT（息稅前利潤）預計可按年增15%，並相應上調騰訊目標價，由原先595港元升至658港元，評級「買入」。

花旗預期騰訊線上廣告收入將按年增16.5%，較首季的20%放緩，原因是近月電商平台的廣告支出略微被外賣補貼稀釋。但認為進入今年第三季，騰訊旗下遊戲業務收入可獲較強的季節性因素、新遊戲發布等支持，此外公司AI模型的最新進展與更新、新遊戲、微信搜索等業務預計也將支持公司盈利。

值得留意的是，今年截至7月10日止騰訊已回購逾400億港元股份，公司3月時曾宣布今年回購不低於800億港元，預計市場將持續關注該公司管理層新一份股份回購指引。此外，騰訊首季資本開支按年大增91%至275億元，重點投向AI算力基建、大模型研發，其次季相關支出步伐料仍是市場焦點。

京東經調整純利料挫38%

至於將於周四（14日）公布次季業績的京東（9618），大摩、中金早前稱該公司於外賣業務資源投入前景仍不明朗，其中大摩預期京東次季在食品外賣業務投入逾100億元，中金更因此曾狠削京東美股（美：JD）目標價15%。市場預期該公司次季收入按年增28.9%至3350.76億元，但經調整純利就急挫38.1%至55.05億元。

另外，大行對網易（9999）看法則較分歧。其中摩根大通表示，網易未來盈利增長空間有限，因未來一至兩年營銷費用將因新遊戲研發及現有遊戲推廣而顯著增加，加上下半年缺乏重磅新作帶動遊戲收入成長。該行看淡網易未來6個月股價吸引力，並將其評級由「增持」下調至「中性」，但將美股目標價由135美元調升至140美元。