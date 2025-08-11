證券界倡豁免非港股通股份印花稅

助推動中小型股份

華富建業企業融資根據聯交所資料統計，今年1月1日至7月17日，共有50家公司主板掛牌，當中有27家的國際配售認購低於兩倍，顯示機構投資者需求低。有18家的國際配售錄超過3倍認購，當中8家為A股公司，這些公司的特性是融資額大、有品牌知名度或與AI概念有關。

華富建業企業融資行政總裁兼香港資本市場專業人員協會會長黃偉誠解釋，散戶多看市場情緒及趨勢，不一定看企業基本面，尤其在「打新」能賺錢的時候。相反，機構投資者會較為謹慎，需求多在大型企業、消費龍頭、A+H等企業，對於中小型公司會較為揀擇。

他指出，現在新股市場雖然好轉，但中小型IPO找基石投資者仍是有難度。目前確實多了國際投資者回流，但相對昔日還有很大距離，香港市場需要更多國際投資者回來，中小型股的發行才能健康。

他建議政府可考慮暫時豁免在港股通以外的所有股票的印花稅，據統計現時有約560隻股票在港股通，佔日均成交量約85%，按上半年日均成交量2400億元計算即為約2000億元，豁免非港股通股票的印花稅，即日均約400億元成交量，相信不會對庫房造成重大壓力。