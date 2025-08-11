倡同股不同權研寬限 吸中概股等回歸

目前WVR公司於港上市時對其市值、行業及投票權比例均有所要求，如於最低市值方面需至少400億元，或符合收入要求者則可低至100億元；行業只限於創新產業公司；另特權股份投票權不得超過普通股的10倍。

市值行業投票權比例有探討空間

事實上，本港部分WVR上市公司並未有同時於美國上市，例如小米（1810）及快手（1024）等。白思佳亦說：「當然有中概股未回歸，有部分是基於WVR的考慮，但不能說大部分未回歸的中概股均為WVR公司，若WVR檢討能做得妥當，可於未來吸引許多私人公司來港上市，中概股回歸只為其中的一個類別。」

白思佳補充說許多公司於早期發展時，會引入許多不同上市前投資者，當中包括創科及生科等行業、需要較多前期融資的公司，造成有較多WVR公司出現。她亦提出，目前於WVR市值、行業及投票權比例均有限制，盼市場可就整體WVR要求作探討。