摩通：新股旺 破金融中心遺址論 稱A+H股放寬發行比例門檻 助靈活集資

明報記者 江陵凱

新修訂《上市規則》已於上周一生效，其中擁有同一類別的A+H股發行人，其發行最低H股股份、佔總發行股份總數比例，由15%下調至10%或相關股份等值30億元（下稱最低上市門檻）。 白思佳認為，雖然先前大型股份發行人，已可向港交所就最低發行比例申請豁免，但她說：「始終發行股份公司都應是有主導權的，因為公司可能不是需要集資太多資金，或者需要就自身公司的現金情况及股價而分階段去集資，（最低發行比例制度化後）對發行人一定是很吸引的，再次給予公司靈活性，而同時可確保市場流動性足夠。」另她提到，A股公司於內地上市時，已做過一次價格發現，再於港發H股時未必需要再大額發行、再重新做價格發現。

A+H料續成IPO一大主題

另新制改革亦包括將A+H股發行人的初始公眾持股量規定，改至與其最低上市門檻一樣（10%或30億元），而改革前的初始公眾持股量規定為25%，原有計股方式包括公眾持有的A股及H股。白思佳指出，雖然新制實施後確實能增加香港作為首次公開招股（IPO）市場的吸引力，但不能夠斷定只因為是次改革，就可推動日後許多A股公司來港上市，實際上A股公司亦會基於國際業務擴張、對融資有實際需要等因素促成來港上市。

摩根大通董事總經理兼投資銀行部亞太區股票市場部聯席主管黃培皓稱，相信「A+H股」會繼續成為本港IPO一大主題，「因自去年起內地與香港監管機構，均對A股公司來港上市的取態『放開』，如中證監支持內地龍頭企業來港上市，港交所（0388）及證監會亦推出優化新上市申請審批流程，助合資格A股公司快速審批，令『A+H股』成為IPO一大主題」。

倘估值合理 投資者仍會買港股

今年以來本港股市日均成交額及IPO集資額已顯著回升，部分IPO項目的基石投資者名單中，亦見長線基金、主權基金，以及中東投資者身影，同時屢見大型再融資活動再現。被問到一級市場轉勢是否亦帶旺二級市場，令本港從早前有意見指已淪為「遺址論」的質疑中「翻生」及「省靚招牌」時，白思佳亦表示同意：「希望可藉此將我們的聲音告訴市場，香港從來都是一個非常活躍的市場，我們的韌度是很高，雖然近年市場進入調整期受過一些評論，但只要有一些優質的公司，並給予一個吸引且合理的估值水平，再加上政策的加持，其實投資者最終亦會去投資（港股）。」