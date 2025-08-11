明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

摩通：新股旺 破金融中心遺址論 稱A+H股放寬發行比例門檻 助靈活集資

【明報專訊】新股定價及公開市場改革新制已落實，將過往包括「A+H股」在內的發行人、就特定規管可提出豁免的做法制度化。摩根大通董事總經理兼投資銀行部上市保薦及企業融資部門主管白思佳，接受本報訪問時提到，雖然先前「A+H股」發行人可就最低上市發行股份比例申請豁免，但制度化新規實施後可給予發行人靈活性，便利發行人根據自身融資需求去集資。另她亦認同，今年以來一級市場活動再趨活躍，同時帶旺二級市場，更打破先前市場對香港已淪為「國際金融中心遺址」的質疑。

明報記者 江陵凱

新修訂《上市規則》已於上周一生效，其中擁有同一類別的A+H股發行人，其發行最低H股股份、佔總發行股份總數比例，由15%下調至10%或相關股份等值30億元（下稱最低上市門檻）。 白思佳認為，雖然先前大型股份發行人，已可向港交所就最低發行比例申請豁免，但她說：「始終發行股份公司都應是有主導權的，因為公司可能不是需要集資太多資金，或者需要就自身公司的現金情况及股價而分階段去集資，（最低發行比例制度化後）對發行人一定是很吸引的，再次給予公司靈活性，而同時可確保市場流動性足夠。」另她提到，A股公司於內地上市時，已做過一次價格發現，再於港發H股時未必需要再大額發行、再重新做價格發現。

 A+H料續成IPO一大主題

另新制改革亦包括將A+H股發行人的初始公眾持股量規定，改至與其最低上市門檻一樣（10%或30億元），而改革前的初始公眾持股量規定為25%，原有計股方式包括公眾持有的A股及H股。白思佳指出，雖然新制實施後確實能增加香港作為首次公開招股（IPO）市場的吸引力，但不能夠斷定只因為是次改革，就可推動日後許多A股公司來港上市，實際上A股公司亦會基於國際業務擴張、對融資有實際需要等因素促成來港上市。

摩根大通董事總經理兼投資銀行部亞太區股票市場部聯席主管黃培皓稱，相信「A+H股」會繼續成為本港IPO一大主題，「因自去年起內地與香港監管機構，均對A股公司來港上市的取態『放開』，如中證監支持內地龍頭企業來港上市，港交所（0388）及證監會亦推出優化新上市申請審批流程，助合資格A股公司快速審批，令『A+H股』成為IPO一大主題」。

倘估值合理 投資者仍會買港股

今年以來本港股市日均成交額及IPO集資額已顯著回升，部分IPO項目的基石投資者名單中，亦見長線基金、主權基金，以及中東投資者身影，同時屢見大型再融資活動再現。被問到一級市場轉勢是否亦帶旺二級市場，令本港從早前有意見指已淪為「遺址論」的質疑中「翻生」及「省靚招牌」時，白思佳亦表示同意：「希望可藉此將我們的聲音告訴市場，香港從來都是一個非常活躍的市場，我們的韌度是很高，雖然近年市場進入調整期受過一些評論，但只要有一些優質的公司，並給予一個吸引且合理的估值水平，再加上政策的加持，其實投資者最終亦會去投資（港股）。」

上 / 下一篇新聞

倡同股不同權研寬限 吸中概股等回歸
倡同股不同權研寬限 吸中概股等回歸
港資任保薦人少 券商呻表面風光
港資任保薦人少 券商呻表面風光
證券界倡豁免非港股通股份印花稅
證券界倡豁免非港股通股份印花稅
騰訊次季經調整利潤料升24%
騰訊次季經調整利潤料升24%
瑞銀李智穎：中美關係變數多 中國股市評級「中性」
瑞銀李智穎：中美關係變數多 中國股市評級「中性」
港元存息低 吼美國亞洲5厘息債
港元存息低 吼美國亞洲5厘息債
集資頻繁 中資重磅生科股上周全跌
集資頻繁 中資重磅生科股上周全跌
18A新股受捧 銀諾抽中機率低
18A新股受捧 銀諾抽中機率低
大酒店冀旗下商品餐廳衝出酒店 商場具可塑性 伙奢華品牌提供新體驗
大酒店冀旗下商品餐廳衝出酒店 商場具可塑性 伙奢華品牌提供新體驗
法籍CEO港工作30年 早與大酒店有接觸
法籍CEO港工作30年 早與大酒店有接觸
寧德時代江西鋰礦 據報停產最少3個月
寧德時代江西鋰礦 據報停產最少3個月
雙登通過上市聆訊 首5月收入升34%
雙登通過上市聆訊 首5月收入升34%
華檢推以太坊金庫戰略
華檢推以太坊金庫戰略
不宜集中買增長股 應分散至收息股
不宜集中買增長股 應分散至收息股
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行齊唱好 港交所call 17845
金子：大行齊唱好 港交所call 17845
張兆聰：富途基本因素持續向好
張兆聰：富途基本因素持續向好
張兆聰：以太幣破位 BMNR續尋頂
張兆聰：以太幣破位 BMNR續尋頂
伍禮賢：中聯重科海外市場增長快速
伍禮賢：中聯重科海外市場增長快速
涂國彬：逐利避險俱利金價守穩向上
涂國彬：逐利避險俱利金價守穩向上
袁國守：IPO續旺 港交所料未升完
袁國守：IPO續旺 港交所料未升完
簡慧敏：工務工程須提速提效 鞏固港競爭力
簡慧敏：工務工程須提速提效 鞏固港競爭力
《幫你格價》：日圓或趨升 旅行前逢低兌換
《幫你格價》：日圓或趨升 旅行前逢低兌換
葉創成：中行持中銀香港 屬增長亮點
葉創成：中行持中銀香港 屬增長亮點
陳正犖：英鎊短線受惠議息結果
陳正犖：英鎊短線受惠議息結果
許健生：港穩定幣助金融創新人幣國際化
許健生：港穩定幣助金融創新人幣國際化
袁國守：騰訊本周放榜 強勢有望延續
袁國守：騰訊本周放榜 強勢有望延續
林少陽：聰明錢垂青 港資地產股大逆轉
林少陽：聰明錢垂青 港資地產股大逆轉
技術取勝：恒地處50天線之上
技術取勝：恒地處50天線之上
李聲揚：500萬退休 生活未必太寫意
李聲揚：500萬退休 生活未必太寫意
蔡金強：美國國運股：Palantir 
蔡金強：美國國運股：Palantir 
艾雲豪：金融城電影裏的資本世界
艾雲豪：金融城電影裏的資本世界
劉思明：炒股不炒市 龍工突破阻力
劉思明：炒股不炒市 龍工突破阻力
瑞銀亞洲：績後股價急挫 中芯熊67987
瑞銀亞洲：績後股價急挫 中芯熊67987
摩根大通亞洲：減息預期降溫 英美購10690
摩根大通亞洲：減息預期降溫 英美購10690
周顯：李兆基家族實力深不見底
周顯：李兆基家族實力深不見底
王弼：「零成本」派拉蒙新股宜放牀下底
王弼：「零成本」派拉蒙新股宜放牀下底
曾淵滄：特朗普為何趕8月徵關稅？
曾淵滄：特朗普為何趕8月徵關稅？
湯文亮：銀主沒現身的銀主盤
湯文亮：銀主沒現身的銀主盤
陳永傑：內地資金來港買樓鬆綁在望
陳永傑：內地資金來港買樓鬆綁在望
廖偉強：樓價看升 置業者不宜歎慢板
廖偉強：樓價看升 置業者不宜歎慢板
布少明：年內延續「租價齊升」局面
布少明：年內延續「租價齊升」局面
王品弟：樓市剛需帶旺交投
王品弟：樓市剛需帶旺交投
新盤續熱 10日錄570宗成交 業界看好本月銷情 勢連續7月破千宗
新盤續熱 10日錄570宗成交 業界看好本月銷情 勢連續7月破千宗
十大屋苑周末旺 錄17成交年半新高
十大屋苑周末旺 錄17成交年半新高
內地生逾2萬租薄扶林道63號 預付一年逾25萬
內地生逾2萬租薄扶林道63號 預付一年逾25萬
永倫2.4億蝕讓放售美銀全層 每呎1.7萬 較8年前買入價低五成
永倫2.4億蝕讓放售美銀全層 每呎1.7萬 較8年前買入價低五成
車位上月買賣登記542宗 兩年新高
車位上月買賣登記542宗 兩年新高
朗日峰屆現樓 輕奢感融入自然
朗日峰屆現樓 輕奢感融入自然
瓏門一周三成交 呎價企穩1.4萬
瓏門一周三成交 呎價企穩1.4萬
MPF至少半年檢視一次
MPF至少半年檢視一次