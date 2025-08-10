薛偉傑：金茶王首推液態「茶膽」 快捷冲出港式奶茶檸茶

液態「茶膽」優點是，使用方便快捷，毋須選購和混合幾種粗幼茶葉，也毋須「拉茶」幾次，只需簡單加熱或加冰。另一方面，又可讓消費者保留一定靈活性，按個人喜好，冲製港式奶茶、鴛鴦和檸檬茶等。例如，消費者可酌量加水稀釋，來控制茶的濃度；淡奶分量可加減，淡奶品牌也可自選。金百加發展有限公司總經理黃浩鈞表示，「錫蘭紅茶茶膽」開蓋後，若在雪櫃內冷藏，最多可以保存一周。

金茶王的「錫蘭紅茶茶膽」將在8月14至16日的「貿發局香港國際茶展」中以優惠價發售，每盒1公升裝原價38元，展會期間售28元。若一次購買兩盒「錫蘭紅茶茶膽」，可獲贈一罐金茶王淡奶。

該公司網站上，這產品近期提供買二送一優惠，即每3盒賣76元，平均每盒25.33元。另外，還有7段短片，分別介紹該公司建議的港式冷熱奶茶、鴛鴦和檸檬茶冲製方法（www.kamcha.com.hk/金茶王紅茶茶膽-使用方式/）。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]