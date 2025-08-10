美就業數據頻大改 統計被批過時

明報記者 鄭智文

綜合報道：Benzinga、路透社、CNBC、CNN、Business Insider、《華爾街日報》

據美國勞工統計局最新公布，美國5月份由新增14.4萬個職位，大幅下修至新增1.9萬個；6月份由新增14.7萬個職位，大幅下修至新增1.4萬個。據路透社計算，不計疫情初期，今次修正幅度為自1978年以來最大。5月至7月就業數據經修正後，為2020年疫情以來就業增長最疲弱的3個月。

新職數據修正幅度47年來最大

數據公布後，當日特朗普就於旗下社交網站Truth Social發帖，大斥就業數據「被操縱」，以圖令共和黨人和他蒙羞，形容7月僅得7.3萬個新增職位是美國勞工統計局長麥肯塔弗等人所犯的「錯誤」，又強調美國經濟在他治下正「蓬勃發展」。後來特朗普公布，他正解僱麥肯塔弗，並於事後3至4日內委任另一人做局長。

美國財長貝森特（Scott Bessent）附和特朗普，稱早應改革美國勞工統計局，形容當局近期的錯誤極罕見，好比於邁阿密上機前往紐約，竟到了丹佛。他認為當局工作「非常懶惰」，想用同一老方法做事而有不同結果，相信新委任的局長會是能力卓越的統計學家或勞動經濟學家，且不會犯這種嚴重錯誤。

橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio）在X（前稱Twitter）上發帖表示，美國需要修理官方的經濟預測方法，但當局用以預測經濟的系統過時且錯誤，換着是他「大概也會炒掉美國勞工統計局的主管」。著名創業投資者David Sachs亦批評美國勞工統計局數據質素，認為若對冲基金經理或合伙人如當局般恆常犯大錯，不可能仍未被解僱。

學者：修正後數據較早出現 聯儲局已減息

賓夕法尼亞大學禾頓商學院金融系榮譽教授Jeremy Siegel也在CNBC節目上質問，為何當局犯下「50年來最大過錯」，仍未曾就此解釋。他批評，若修正後數據在較早前出現，聯儲局於7月底早就減息。上月底聯儲局結束議息會議後，決定利率不變，當中提及「勞動市場環境維持穩固」。

Business Insider亦認同美國勞工統計局出問題，但問題在於當局資源太少，導致數據不準。其文章指出，2015財年至2024財年間，當局向國會申請的預算資源總額上升約27%，較期內聯邦支出升幅38%低，但聘請調查員、購買新電腦等成長持續增加。文章指出，扣除通脹，當局2024財年預算較2015財年少約4%，2025財年至2026財年的預算申請更較前數年急降。

Business Insider指出，近期當局亦宣布減少消費者物價指數的通脹指標，例如暫停在部分城市收集數據，原因是「現有資源無法繼續支持蒐集工作，才作削減」，這些變動都有可能損害關鍵通脹數據的準確度。

Business Insider：難靠市民企業自願回答

對於特朗普稱數據「被操縱」，Business Insider則反駁，調查有大量統計學家和經濟學家參與獨立整理和分析數據，所採用的方法、得出結果的基礎數據等資料亦頗透明，倘有篡改，很可能會被獨立經濟師及研究員迅速發現，就算是局長亦很難動手腳。

Business Insider強調，儘管美國勞工統計局不完美，仍屬經濟學世界的瑰寶。文章稱，現在愈來愈難令市民或企業自願回答問卷，使當局要令美國人了解經濟狀况，委實遇上困難，但撤換局長畢竟未能修正這些不完美之處。

《華爾街日報》亦稱，許多經濟師及投資者未來或會更依賴私人數據供應商，但很少人認為這些數據能夠彌補到官方的大型資料蒐集，尤其官方數據有數十年歷史。

跨黨派經濟學家：應現代化 捍衛系統誠信

在特朗普解僱麥肯塔弗之前，上月底已有逾80名跨黨派的經濟學家發聯署信，請求美國政府投資在統計系統的現代化，以捍衛該系統誠信。信中形容，官方數據為美國經濟命脈，其勾勒的經濟輪廓是完整且不扭曲，私人數據只能作補充，不可取代官方數據。

該信稱讚美國的統計機構表現出色，但經濟變化迅速，若無心力及資金去將數據蒐集及編製過程現代化，統計系統的產出質素與數量均面臨風險。信中強調，調查是國家統計產品之基石，但數十年來回應率一直下降，統計機構需要空間及自由來嘗試挽救，故採用較少調查數據、混入更多行政及私人領域數據，同時秉持數據誠信及私隱標準，便屬今日要務。

信中提到，大部分統計機構於逾十年來預算持平甚或下降，近期裁員更使人手達歷史新低，這些挑戰令統計機構處於危機，故需要財政資源及堅定的政治領導，去為更強大的未來奠定基礎。聯署的一眾經濟學家呼籲國會，在2026財年為當前和定期調查提供全額資金，以確保在準備十年一次的人口普查時，基礎項目都能獲得所需資金。

[企業地球村]