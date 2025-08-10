天璽．天首錄二手成交 帳賺177萬

兩房1150萬易手 持貨約10個月

不過，有業主對後市不樂觀，蝕讓沽貨。中原資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城最新成交為49座低層D室，實用304方呎，兩房間隔，原業主早前以410萬元放售，獲上車客垂青，議價後減價11萬元或2.7%、以399萬元成交，實呎13,125元。

陳續稱，原業主2019年以453萬元購入單位，持貨約6年，轉手帳蝕54萬元或約12%，計及交易費用，實際蝕約78萬元或17%。

維港．灣畔料本周公布銷售部署

新盤市場方面，本季焦點新盤、由中海外（0688）牽頭發展的啟德跑道區現樓項目維港．灣畔，項目第1B期上周公布首張價單，以折實均呎29,628元推售103伙後，昨日起接受公眾參觀現樓示範單位及接受認購，據悉反應良好，料於本周公布項目銷售部署。維港．灣畔首批103伙，實用516至669方呎，定價1514.5萬至2459.7萬元，計算最高折扣為樓價12％，折實價1322.7萬至2164.5萬元，折實實呎25,828至32,354元，折實均呎29,628元。

發展商亦積極推售新盤餘貨，新地（0016）旗下大埔白石角University Hill，第2A期昨日再錄得12宗招標成交，涵蓋2房至3房單位，實用面積388至634方呎，成交金額由558萬至1127.73萬元，實呎13,610至19,245元，單日套現逾9100萬元。售出單位中，成交金額及呎價最高為漾景閣第5A座1樓B5單位，3房1套間隔，實用面積586方呎，連391方呎私人花園，成交金額1127.73萬元，實呎19,245元。

凱柏峰系列沽10伙 套現逾5100萬

信置（0083）及港鐵（0066）等合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰系列，昨日再售出10伙，單日套現逾5100萬元，據悉，凱柏峰系列自現樓重推後，累沽432伙，吸金逾27億元，而全盤累售1277伙，銷售將突破100億元。

同屬鐵路盤、由華懋及港鐵合作發展的何文田瑜一，昨獲一組買家連購兩伙，涉逾2600萬元，據悉，瑜一系列自今年4月以現樓推售以來，累售195伙，套現逾26.5億元。

