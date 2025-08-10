明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

天璽．天首錄二手成交 帳賺177萬

【明報專訊】整體樓市氣氛良好，市場錄短炒獲利個案，成交來自剛入伙的啟德天璽．天，市場消息稱，此為項目首宗二手成交，單位為5座中層E室，實用457方呎，屬兩房開放式廚房間隔，近日以1150萬元易手，實呎25,164元。原業主去年10月以972.83萬元，持貨約10個月，帳面獲利177.17萬元，物業升值約18%。

兩房1150萬易手 持貨約10個月

不過，有業主對後市不樂觀，蝕讓沽貨。中原資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城最新成交為49座低層D室，實用304方呎，兩房間隔，原業主早前以410萬元放售，獲上車客垂青，議價後減價11萬元或2.7%、以399萬元成交，實呎13,125元。

陳續稱，原業主2019年以453萬元購入單位，持貨約6年，轉手帳蝕54萬元或約12%，計及交易費用，實際蝕約78萬元或17%。

維港．灣畔料本周公布銷售部署

新盤市場方面，本季焦點新盤、由中海外（0688）牽頭發展的啟德跑道區現樓項目維港．灣畔，項目第1B期上周公布首張價單，以折實均呎29,628元推售103伙後，昨日起接受公眾參觀現樓示範單位及接受認購，據悉反應良好，料於本周公布項目銷售部署。維港．灣畔首批103伙，實用516至669方呎，定價1514.5萬至2459.7萬元，計算最高折扣為樓價12％，折實價1322.7萬至2164.5萬元，折實實呎25,828至32,354元，折實均呎29,628元。

發展商亦積極推售新盤餘貨，新地（0016）旗下大埔白石角University Hill，第2A期昨日再錄得12宗招標成交，涵蓋2房至3房單位，實用面積388至634方呎，成交金額由558萬至1127.73萬元，實呎13,610至19,245元，單日套現逾9100萬元。售出單位中，成交金額及呎價最高為漾景閣第5A座1樓B5單位，3房1套間隔，實用面積586方呎，連391方呎私人花園，成交金額1127.73萬元，實呎19,245元。

凱柏峰系列沽10伙 套現逾5100萬

信置（0083）及港鐵（0066）等合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰系列，昨日再售出10伙，單日套現逾5100萬元，據悉，凱柏峰系列自現樓重推後，累沽432伙，吸金逾27億元，而全盤累售1277伙，銷售將突破100億元。

同屬鐵路盤、由華懋及港鐵合作發展的何文田瑜一，昨獲一組買家連購兩伙，涉逾2600萬元，據悉，瑜一系列自今年4月以現樓推售以來，累售195伙，套現逾26.5億元。

[香港地產]

相關字詞﹕港鐵 華懋 瑜一 新地 University Hill 維港．灣畔 中海外 沙田第一城 天璽．天 香港地產

上 / 下一篇新聞