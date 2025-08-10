重磅科技股帶動 納指升1%再創新高

金龍指數回軟 恒指夜期高水78點

美股三大指數上周五（8日）收市均上升，其中納指最高升至21,464點，收報21,450點，全日升207點或1%，連續兩日創收市新高。道指收報44,175點，升206點或約0.5%。標普500指數收報6389點，升49點或近0.8%。

主要股份中，蘋果早前宣布加碼投資美國金額至6000億美元獲特朗普讚許，公司股價連升3日，創5個月新高，上周五單日升逾4%，全周累升逾13%，創2020年以來最大單周升幅，領漲大市。全周計，道指累升約1.4%，標普500指數升2.4%，納指升3.9%，均扭轉上周跌勢。

俄烏或停戰 英德股指跌法CAC升

俄烏衝突有側戰迹象，但歐洲股市則呈個別發展。其中，英國富時100指數先升後跌，收報9095點，跌5點或近0.1%，連跌兩日。德國DAX指數收報24,162點，跌29點或0.1%。法國CAC指數收報7743點，升33點或0.4%。全周計，上述三大歐洲主要股指均結束前一周跌勢，其中德股表現最佳，全周升約3.2%，英法股市則分別升0.3%及2.6%。

值得留意的是，美歐軍工股於俄烏危機現曙光下表現有別。美股方面，Palantir（美：PLTR）上周五收升2.6%，波音（美：BA）升0.8%；但洛歇馬丁（美：LMT）跌1.2%，此外雷神（美：RTX）微跌0.6%。

不過，在德國市場，萊茵金屬（Rheinmetall）（德：RHM）收挫1.3%；亨索爾特（德：HAG）瀉近6%；傳動系統製造商Renk（德：R3NK）跌逾4%。