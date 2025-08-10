明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

重磅科技股帶動 納指升1%再創新高

【明報專訊】美俄首腦會談獲雙方證實，投資者在股市的胃納明顯改善，重磅科技股蘋果（美：AAPL）、特斯拉（Tesla）（美：TSLA）等帶動下（見表），美股納指創新高，升0.98%，全周升3.9%，跑贏標指及道指。反映中概股走勢的納斯達克金龍指數則回軟，跌0.26%；港股恒指夜期高水78點。歐股個別發展，法股連升3日及高收，不過歐、美軍工股表現較分歧，其中美國軍工股榮辱互見，歐洲軍工股普遍回軟。

金龍指數回軟 恒指夜期高水78點

美股三大指數上周五（8日）收市均上升，其中納指最高升至21,464點，收報21,450點，全日升207點或1%，連續兩日創收市新高。道指收報44,175點，升206點或約0.5%。標普500指數收報6389點，升49點或近0.8%。

主要股份中，蘋果早前宣布加碼投資美國金額至6000億美元獲特朗普讚許，公司股價連升3日，創5個月新高，上周五單日升逾4%，全周累升逾13%，創2020年以來最大單周升幅，領漲大市。全周計，道指累升約1.4%，標普500指數升2.4%，納指升3.9%，均扭轉上周跌勢。

俄烏或停戰 英德股指跌法CAC升

俄烏衝突有側戰迹象，但歐洲股市則呈個別發展。其中，英國富時100指數先升後跌，收報9095點，跌5點或近0.1%，連跌兩日。德國DAX指數收報24,162點，跌29點或0.1%。法國CAC指數收報7743點，升33點或0.4%。全周計，上述三大歐洲主要股指均結束前一周跌勢，其中德股表現最佳，全周升約3.2%，英法股市則分別升0.3%及2.6%。

值得留意的是，美歐軍工股於俄烏危機現曙光下表現有別。美股方面，Palantir（美：PLTR）上周五收升2.6%，波音（美：BA）升0.8%；但洛歇馬丁（美：LMT）跌1.2%，此外雷神（美：RTX）微跌0.6%。

不過，在德國市場，萊茵金屬（Rheinmetall）（德：RHM）收挫1.3%；亨索爾特（德：HAG）瀉近6%；傳動系統製造商Renk（德：R3NK）跌逾4%。

相關字詞﹕歐洲股市 特斯拉 歐洲 科技 蘋果 科技股 德國 法國 特朗普 美國

上 / 下一篇新聞