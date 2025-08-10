明報新聞網
經濟

白宮澄清金條不徵關稅 金價升幅收窄

【明報專訊】美國總統特朗普對外國貿易伙伴打關稅戰，他的關稅招數進一步向金市蔓延，並擬向進口黃金徵收關稅。英國《金融時報》報道，美國擬對進口的一公斤和100盎司金條加徵關稅，觸發期金價格急升並創新高，並隨之大幅波動。紐約期金12月合約最多升2.3%至每盎司3534.1美元的紀錄高位。白宮隨後澄清金條不應被徵收關稅，金價升幅收窄，紐約期金12月合約收報3491.3美元，升37.6美元或1.1%。現貨金則高見3409美元，升逾0.3%；收報3397.75美元（見圖），微升0.04%。

美國加徵關稅傳言，不單刺激現貨黃金價升，連期貨金亦抽高，罕見與現貨金高水逾100美元。消息更一度觸發部分業界停運黃金至美國，負責現貨金價定盤的英國定盤機構倫敦金銀市場協會（LBMA）亦發聲明，明言會聯繫業界持份者要求美國官方澄清。

外媒：特朗普有10聯儲局主席人選

特朗普政府澄清未在金市打「關稅戰」，持續介入聯儲局人事的消息卻不絕。《華爾街日報》最新引述消息稱，特朗普正審視明年5月接替鮑威爾出任聯儲局主席的新候選人，候選人名單已增至約10人。新增候選人包括聖路易斯聯邦儲備銀行前行長布拉德（James Bullard）、曾於前總統喬治布殊時擔任經濟顧問的薩默林（Marc Sumerlin），另早前市場消息中，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）、聯儲局前理事沃爾什（Kevin Warsh）等。

彭博引述消息稱，在特朗普顧問們眼中，沃勒已成為聯儲局新任主席首選。

儲局官員：就業目標「沒缺口」

儘管特朗普擬透過聯儲局更換理事時尋求調低息口，但有美國地方聯儲行持續「潑冷水」。聖路易斯聯儲銀行行長穆薩萊姆（Alberto Musalem）表示，目前聯儲局的通脹、就業目標都面臨風險，決策者需權衡哪個威脅更嚴重，以決定是否減息。

他也支持聯儲局上月底維持利率不變的決定，並認為當局在實現其通脹目標方面仍有不足之處，在就業目標方面則「沒有缺口」，勞動力市場已接近充分就業。

拍賣需求弱 30年債息見4.82厘

此外，繼本周3年、10年期拍賣國債反應欠佳後，上周四美國財政部拍賣250億美元30年期國債，得標利率為4.813厘，比預發行收益率4.792厘高2.1個基點，顯示市場需求疲軟。至於30年期美債息則於是次拍賣後升1.5%至4.82厘，上周五收市升0.8%，報4.854厘。

有分析指出，美國前一周公布7月非農就業數據遠遜預期，令市場對美債息走勢存在一定程度的不安。

相關字詞﹕聯儲銀行 美國財政部 美國經濟 債息 聯儲局 關稅 黃金 特朗普 美國

