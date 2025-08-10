內地上月CPI按年持平 稍勝預期 國際貿易不確定等 PPI續跌3.6%

明報記者 楊括

若按年比較，7月內地食品價格下降1.6%，非食品價格上漲0.3%；消費品價格下降0.4%，服務價格上漲0.5%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，CPI按年持平主要受食品價格較低影響。

CPI按月升0.4% 統計局：擴內需奏效

董莉娟表示，當局擴內需政策效應持續顯現， 內地消費領域價格持續呈現積極變化。首先體現在CPI按月增0.4%，漲幅高於季節水平0.1個百分點。按月上漲主要受服務和工業消費品價格上漲帶動。服務價格按月上漲0.6%，影響CPI按月上漲約0.26個百分點，佔CPI總漲幅六成多。

此外，董莉娟指出，內地核心CPI按年持續回升，扣除食品和能源價格的7月核心CPI按年上漲0.8%，漲幅繼續比6月擴大0.1個百分點，為去年3月以來最高。其中金飾品和鉑金飾品價格按年分別上漲37.1%和27.3%，合計影響CPI上漲約0.22個百分點；服務價格上漲0.5%，漲幅持續保持穩定，影響CPI上漲約0.19個百分點；燃油小汽車和新能源小汽車價格則分別降2.6%和1.9%，降幅分別為近34個月和28個月最小。

首7月CPI按年降0.1%

今年首7個月計，CPI按年降0.1%。食品價格下降1.6%，非食品價格上漲0.3%；消費品價格下降0.4%，服務價格上漲0.5%。

PPI按月跌幅收窄

至於PPI，按月下降0.2%，按月降幅較前收窄0.2個百分點，國家統計局指出，相關數據為今年3月以來按月降幅首次收窄，主要原因包括季節因素疊加國際貿易環境不確定，影響部分行業價格下降，以及國內市場競爭秩序持續優化帶動煤炭、鋼材等行業價格降幅收窄。此外，今年首7個月計，內地PPI下降2.9%。

大行高盛指出，內地PPI走軟，主要源於上游產業價格下跌。該行又表示，雖然PPI下降的部分因素是天氣不佳等短期因素，但若缺乏刺激需求相關的大規模措施，目前當局的「反內捲」政策難以快速推動PPI回升。