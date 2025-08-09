美據報向1公斤金條徵關稅 期金新高

受此消息刺激，紐約商品交易所（COMEX）12月期金昨曾漲至每盎司3534美元創新高，與現貨金價格出現超過100美元的溢價。

根據《金融時報》看到的一份7月31日文件，美國海關及邊境保衛局（CBP）指1公斤與100盎司的金條，應被歸入須課關稅的海關代碼（customs code）。這有別於貴金屬行業此前預期，此類型的金條應使用不同的海關代碼進行分類，使其毋須受到關稅政策影響。1公斤金條是全球最大黃金期貨市場COMEX最常見的黃金交易形式，也是瑞士向美國出口金條的主要品種，若被徵收關稅，美國黃金供應可能趨於緊張。

瑞士黃金貿易料受打擊

美國政府上周宣布對瑞士進口產品徵收39%關稅，新關稅已於周四起生效。瑞士貴金屬製造商及貿易商協會表示，市場普遍以為，瑞士精煉廠重新熔煉並出口到美國的貴金屬可獲豁免關稅，CBP的決定對瑞士與美國的黃金貿易造成打擊。

海關數據顯示，黃金是瑞士出口到美國的主要產品之一。在截至6月的12個月內，瑞士向美國出口了價值615億美元的黃金。在39%的關稅稅率生效後，相同價值的黃金會被徵收240億美元關稅。

（金融時報）

[國際金融]