美對日不疊加關稅 東證指數首破3000

日官員：美將退還多繳稅款

赤澤亮正與美國商務部長盧特尼克及財長貝森特會談後表示，美方將退還多繳的稅款，但雙方未就何時修正稅制達成一致。日本政府此前公布，美國將向日本徵收15％「對等關稅」，對於原本稅率低於15％的貨品，將劃一徵收15％關稅；稅率原已在15％以上的貨品，將毋須加徵「對等關稅」。但根據美國總統特朗普在7月底簽署的行政命令，日本貨品將面臨原有關稅以外，疊加的15％「對等關稅」，只有歐盟獲豁免疊加關稅。

將按承諾削汽車關稅

美方由周四起徵收新關稅。至於對日本汽車徵收的關稅，目前仍維持在27.5%。兩國此前協定，將汽車關稅由27.5%降至15%，但實施時間尚未確定。赤澤亮正表示，美國總統另將頒布新的行政命令，降低日本汽車及汽車零件關稅，暫未知新的行政命令何時簽發。至於退還關稅的申請程序，細節尚待確認。

