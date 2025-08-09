明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美對日不疊加關稅 東證指數首破3000

【明報專訊】日方關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正周四與美方談判後表示，美方已確認將修改總統行政命令，不會向日本疊加關稅，並將按照承諾削減汽車關稅。受此消息刺激，日本股市周五上漲，東證指數（TOPIX）首次突破3000點大關，日經指數收市升1.9%。對關稅的擔憂緩解，日本汽車、電子、精密機械等出口類股，以及商社類股上漲。食品、電力、天然氣等內需股也表現強勁。受惠於對Nvidia（英偉達）（美：NVDA）及AI初創企業的投資，軟銀集團（日：9984）按年扭虧為盈，季度盈利遠勝預期，周五股價升逾一成。

日官員：美將退還多繳稅款

赤澤亮正與美國商務部長盧特尼克及財長貝森特會談後表示，美方將退還多繳的稅款，但雙方未就何時修正稅制達成一致。日本政府此前公布，美國將向日本徵收15％「對等關稅」，對於原本稅率低於15％的貨品，將劃一徵收15％關稅；稅率原已在15％以上的貨品，將毋須加徵「對等關稅」。但根據美國總統特朗普在7月底簽署的行政命令，日本貨品將面臨原有關稅以外，疊加的15％「對等關稅」，只有歐盟獲豁免疊加關稅。

將按承諾削汽車關稅

美方由周四起徵收新關稅。至於對日本汽車徵收的關稅，目前仍維持在27.5%。兩國此前協定，將汽車關稅由27.5%降至15%，但實施時間尚未確定。赤澤亮正表示，美國總統另將頒布新的行政命令，降低日本汽車及汽車零件關稅，暫未知新的行政命令何時簽發。至於退還關稅的申請程序，細節尚待確認。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕國際金融

上 / 下一篇新聞