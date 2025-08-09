美對日不疊加關稅 東證指數首破3000

【明報專訊】日方關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正周四與美方談判後表示，美方已確認將修改總統行政命令，不會向日本疊加關稅，並將按照承諾削減汽車關稅。受此消息刺激，日本股市周五上漲，東證指數（TOPIX）首次突破3000點大關，日經指數收市升1.9%。對關稅的擔憂緩解，日本汽車、電子、精密機械等出口類股，以及商社類股上漲。食品、電力、天然氣等內需股也表現強勁。受惠於對Nvidia（英偉達）（美：NVDA）及AI初創企業的投資，軟銀集團（日：9984）按年扭虧為盈，季度盈利遠勝預期，周五股價升逾一成。
日官員：美將退還多繳稅款
赤澤亮正與美國商務部長盧特尼克及財長貝森特會談後表示，美方將退還多繳的稅款，但雙方未就何時修正稅制達成一致。日本政府此前公布，美國將向日本徵收15％「對等關稅」，對於原本稅率低於15％的貨品，將劃一徵收15％關稅；稅率原已在15％以上的貨品，將毋須加徵「對等關稅」。但根據美國總統特朗普在7月底簽署的行政命令，日本貨品將面臨原有關稅以外，疊加的15％「對等關稅」，只有歐盟獲豁免疊加關稅。
將按承諾削汽車關稅
美方由周四起徵收新關稅。至於對日本汽車徵收的關稅，目前仍維持在27.5%。兩國此前協定，將汽車關稅由27.5%降至15%，但實施時間尚未確定。赤澤亮正表示，美國總統另將頒布新的行政命令，降低日本汽車及汽車零件關稅，暫未知新的行政命令何時簽發。至於退還關稅的申請程序，細節尚待確認。
