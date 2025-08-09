白宮顧問將獲提名任聯儲理事 特朗普關稅軍師 支持美元貶值

市場預計米蘭將與特朗普的減息主張保持一致，使美聯儲趨於鴿派，美股三大指數早段向上。作為提倡美元貶值的《海湖莊園協議》（Mar-a-Lago Accord）起草者，米蘭獲提名的消息，拖累美匯指數一度跌穿98。

特朗普逼減息影響力增

美聯儲規定，主席只能從現任理事選出，這意味特朗普若要引入外部人士領導聯儲，須待米蘭明年1月底結束任期之後。特朗普稱，將續尋找「永久接替」庫格勒的適當人選。這名「永久繼任人」將獲完整的14年理事任期，並可能在美聯儲主席鮑威爾於明年5月任期屆滿後接掌美聯儲。連串的人事任命，將有助特朗普政府就利率政策向美聯儲施加更大的影響力。

不過委任外部人士的選項，並不妨礙現任聯儲理事沃勒（Christopher Waller）成為主席熱門人選。彭博社引述知情人士稱，沃勒願意根據預測，而非當前數據來決定貨幣政策，以及他對聯儲體系的深入了解，令特朗普顧問團印象深刻。消息稱，沃勒已跟特朗普團隊商討主席職位，但尚未與特朗普本人會面。其他熱門候選人包括同樣主張減息的聯儲前理事沃爾什（Kevin Warsh）及白宮國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）。特朗普曾稱，這「兩名Kevin 都很優秀」。

倡總統對聯儲擁更大控制權

Evercore ISI報告指出，讓米蘭臨時代班是權宜之計，這為特朗普政府留下明年1月底前作出最終決定的時間。特朗普讚揚米蘭在其首屆政府為財政部擔任顧問表現出色，並在其第二屆任期繼續發揮作用，形容其在「經濟領域的專業知識無人能及」。他起草了備受爭議的「海湖莊園協議」，認為美元作為世界儲備貨幣長期被高估，這推高了美國出口成本，打擊美國製造業，因此主張透過關稅壁壘及美元貶值，重塑國際貿易形勢。

米蘭去年11月撰寫的《重構全球貿易體系用戶指南》，被視為特朗普經濟政策的藍圖。該報告討論如何通過關稅及貨幣干預等，解決美國經濟與安全的結構性問題。米蘭認為，美國的長期貿易逆差、對外國供應鏈的過度依賴，以及本土產業競爭力下滑，構成國家安全威脅。他主張利用關稅作為談判籌碼，迫使貿易伙伴改變行為。不過很多美聯儲官員憂慮，關稅會推高物價，同時削弱經濟，使美聯儲難以在減息支持經濟，以及維持利率以抑遏通脹之間作出平衡。

米蘭其他爭議，包括主張民選總統應對美聯儲有更大的控制權，以免政府的財政政策與貨幣政策相左，抵消了政府的政策效果，被質疑會損害美聯儲的獨立性。米蘭的任命仍須獲參議院通過。參議院銀行委員會的民主黨委員沃倫（Elizabeth Warren）表示，米蘭是特朗普的忠實盟友，也是混亂的關稅政策主要設計者，該政策損害了美國人的錢包，「我會問他一些尖銳問題，例如他是服務美國人，還是只服務特朗普」。

