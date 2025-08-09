報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年8月9日星期六
睇樓手冊
中芯績後急挫8% 成交逾百億 北水淨沽4.3億 CEO：市場未因關稅急建庫存累需求透支
恒指挫222點 再失二萬五關
中慧暗盤飈1.5倍 問鼎今年「升幅王」
新世界據報向黑石凱德等洽售資產
內地7月乘用車零售按月跌12％
彭博：中國促券商等減穩定幣研討 遏投機行為 憂成詐騙新工具
渣打安擬HKT組合資 擬申港穩定幣牌
華興資本創辦人包凡據指獲釋
和記電訊中期轉賺600萬 派息2.28仙
台積電營收按月升23% 扭連跌兩月
永利澳門上季EBITDAR跌9.5%
高德港的士車隊暑假載客量升逾倍
白宮顧問將獲提名任聯儲理事 特朗普關稅軍師 支持美元貶值
美對日不疊加關稅 東證指數首破3000
美據報向1公斤金條徵關稅 期金新高
美團請300萬外賣騎手飲奶茶
屯門海珠路地收8標書 一年最多 本財年首幅截標 長實等參戰新地棄投
CCL按周跌1.19% 逾10個月最大跌幅
維港‧灣畔標售6伙海景戶 實呎高見3.7萬 共套1.7億
佳寶等6300萬沽嘉富麗苑 19年帳升1倍
觀塘戲院大廈A座基座7500萬沽
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
中芯績後急挫8% 成交逾百億 北水淨沽4.3億 CEO：市場未因關稅急建庫存累需求透支
恒指挫222點 再失二萬五關
中慧暗盤飈1.5倍 問鼎今年「升幅王」
新世界據報向黑石凱德等洽售資產
內地7月乘用車零售按月跌12％
彭博：中國促券商等減穩定幣研討 遏投機行為 憂成詐騙新工具
渣打安擬HKT組合資 擬申港穩定幣牌
華興資本創辦人包凡據指獲釋
和記電訊中期轉賺600萬 派息2.28仙
台積電營收按月升23% 扭連跌兩月
永利澳門上季EBITDAR跌9.5%
高德港的士車隊暑假載客量升逾倍
白宮顧問將獲提名任聯儲理事 特朗普關稅軍師 支持美元貶值
美對日不疊加關稅 東證指數首破3000
美據報向1公斤金條徵關稅 期金新高
美團請300萬外賣騎手飲奶茶
屯門海珠路地收8標書 一年最多 本財年首幅截標 長實等參戰新地棄投
CCL按周跌1.19% 逾10個月最大跌幅
維港‧灣畔標售6伙海景戶 實呎高見3.7萬 共套1.7億
佳寶等6300萬沽嘉富麗苑 19年帳升1倍
觀塘戲院大廈A座基座7500萬沽
周末睇樓好去處
中芯績後急挫8% 成交逾百億 北水淨沽4.3億 CEO：市場未因關稅急建庫存累需求透支
恒指挫222點 再失二萬五關
中慧暗盤飈1.5倍 問鼎今年「升幅王」
新世界據報向黑石凱德等洽售資產
內地7月乘用車零售按月跌12％
彭博：中國促券商等減穩定幣研討 遏投機行為 憂成詐騙新工具
渣打安擬HKT組合資 擬申港穩定幣牌
華興資本創辦人包凡據指獲釋
和記電訊中期轉賺600萬 派息2.28仙
台積電營收按月升23% 扭連跌兩月
永利澳門上季EBITDAR跌9.5%
高德港的士車隊暑假載客量升逾倍
白宮顧問將獲提名任聯儲理事 特朗普關稅軍師 支持美元貶值
美對日不疊加關稅 東證指數首破3000
美據報向1公斤金條徵關稅 期金新高
美團請300萬外賣騎手飲奶茶
屯門海珠路地收8標書 一年最多 本財年首幅截標 長實等參戰新地棄投
CCL按周跌1.19% 逾10個月最大跌幅
維港‧灣畔標售6伙海景戶 實呎高見3.7萬 共套1.7億
佳寶等6300萬沽嘉富麗苑 19年帳升1倍
觀塘戲院大廈A座基座7500萬沽
prev
next