觀塘戲院大廈A座基座7500萬沽

另有部分民生商舖租金有所回升，資料顯示，旺角太子道西181號美輪大廈地舖，面積4000方呎，原由華潤開設U購Select超市承租，惟去年12月因經濟市道不景而結業，丟空近半年，商舖上月底獲連鎖快餐店大快活以月租17萬元承租，呎租約43元，租金較U購Select對上的租金14.5萬元高17%，但租金仍較高峰時29.64萬元低43%。據悉，U購Select超市於2013年開始租用該舖，最初租金22.2萬元，及後零售市况向好而每兩年加價，2019年月租曾達29.64萬元，及後因疫情下調租金，而最低月租為該店離場前的月租14.5萬元。