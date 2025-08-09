明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

觀塘戲院大廈A座基座7500萬沽

【明報專訊】空置逾10年、曾為九龍區知名的「觀塘戲院」的觀塘通明街9號觀塘戲院大廈A座基座（前富都桌球之部分），放售多年，上月中終以7500萬元易手，物業面積逾1.5萬方呎，呎價5000元，買家為天翼國際集團有限公司。翻查資料，物業於1970年落成，項目已獲改建及加建圖則，有機會額外增加數千方呎的面積。據悉，原業主曾於2021年以2億元放售，以現時成交價計，即較4年前叫價低62.5%。雖然原業主大幅減價，但因物業早於2010年6月4100萬元購入，持貨15年，帳面仍可獲利3400萬元或83%。

另有部分民生商舖租金有所回升，資料顯示，旺角太子道西181號美輪大廈地舖，面積4000方呎，原由華潤開設U購Select超市承租，惟去年12月因經濟市道不景而結業，丟空近半年，商舖上月底獲連鎖快餐店大快活以月租17萬元承租，呎租約43元，租金較U購Select對上的租金14.5萬元高17%，但租金仍較高峰時29.64萬元低43%。據悉，U購Select超市於2013年開始租用該舖，最初租金22.2萬元，及後零售市况向好而每兩年加價，2019年月租曾達29.64萬元，及後因疫情下調租金，而最低月租為該店離場前的月租14.5萬元。

相關字詞﹕大快活 U購Select 觀塘戲院

上 / 下一篇新聞