觀塘戲院大廈A座基座7500萬沽

【明報專訊】空置逾10年、曾為九龍區知名的「觀塘戲院」的觀塘通明街9號觀塘戲院大廈A座基座（前富都桌球之部分），放售多年，上月中終以7500萬元易手，物業面積逾1.5萬方呎，呎價5000元，買家為天翼國際集團有限公司。翻查資料，物業於1970年落成，項目已獲改建及加建圖則，有機會額外增加數千方呎的面積。據悉，原業主曾於2021年以2億元放售，以現時成交價計，即較4年前叫價低62.5%。雖然原業主大幅減價，但因物業早於2010年6月4100萬元購入，持貨15年，帳面仍可獲利3400萬元或83%。
另有部分民生商舖租金有所回升，資料顯示，旺角太子道西181號美輪大廈地舖，面積4000方呎，原由華潤開設U購Select超市承租，惟去年12月因經濟市道不景而結業，丟空近半年，商舖上月底獲連鎖快餐店大快活以月租17萬元承租，呎租約43元，租金較U購Select對上的租金14.5萬元高17%，但租金仍較高峰時29.64萬元低43%。據悉，U購Select超市於2013年開始租用該舖，最初租金22.2萬元，及後零售市况向好而每兩年加價，2019年月租曾達29.64萬元，及後因疫情下調租金，而最低月租為該店離場前的月租14.5萬元。