佳寶等6300萬沽嘉富麗苑 19年帳升1倍

物業上月曾押予京東

上述單位為嘉富麗苑1座低層A室，實用面積2348方呎，4房1套間隔，上月連車位作價6300萬元，不但較叫價6800萬元低500萬元或7%，亦較原由祥祺集團主席陳紅天家族持有、上月連車位以6455萬元售出高一層、面積相同的B室銀主盤作價稍低155萬元或2.4%，最新實呎則約26,831元。

值得一提的是，與林曉毅女兒林凱欣早前蝕讓售出的大埔白石角海日灣單位一樣，今次售出之嘉富麗苑單位，上月同樣曾登記抵押予京東集團旗下子公司。另林曉毅家族早於2006年以多泰投資有限公司名義購入，當時作價3100萬元，現帳面獲利3200萬元或超過一倍。

牛仔褲大王9800萬購淺水灣銀主盤

此外，市場再有名人入市豪宅銀主盤，資料顯示，淺水灣聚豪居低層A、B室相連單位，實用面積合共4420方呎，上月由銀主以約9800萬元售出，實呎22,172元，為該屋苑自2017年、即約8年以來首宗買賣，而對上一次呎價低位，已要追溯到2009年，當年實用面積2212方呎的低層B室以4680萬元連1個車位易手，實呎21,157元。今次售出之單位，原由紫荊黨創辦人之一、中播控股（0471）董事長黃秋智及相關人士，於2003至2007年以共6100萬元購入兩伙及1個車位，撇除車位價值，現帳面升值3700萬元或60%。新買家則以Best Gear Limited名義作登記，公司董事為劉漢松（Lau Hon Chung Tong）、即有「牛仔褲大王」之稱的投資者劉漢松。

另一方面，北角丹拿花園錄得一手業主沽貨勁賺個案。美聯物業分行首席高級營業經理盧浩表示，丹拿花園本月首錄成交，位於2座中層F室，實用面積840方呎，3房1套間隔，獲外區家庭客以1080萬元入市作換樓自用，實呎12,857元。原業主1991年160.16萬元一手購入，持貨34年帳面大幅獲利919.84萬元或逾5.7倍。