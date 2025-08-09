明報新聞網
維港‧灣畔標售6伙海景戶 實呎高見3.7萬 共套1.7億

【明報專訊】新盤市場交投活躍，其中中海外（0688）及九倉（0004）等合作的啟德跑道區現樓項目維港．灣畔，日前以平均實呎約2.96萬元公布1B期首批103伙價單後，項目1A期昨日率先以招標形式售出6個3房海景戶，實呎高見3.7萬元。

維港．灣畔早前推出18個1A期3房單位招標，並於昨日首日截標，即日售出6伙，共套現逾1.68億元，售出之單位全為1A座實用面積818方呎、819方呎的3房1套附工作間連洗手間單位，其中售價及呎價最高單位，均為1A座31樓A單位，實用819方呎，成交價3054.1萬元，實呎37,291元。

Queen's Cube沽39伙 大手客掃4伙

事實上，市場上多個樓盤均錄成交，如近日轉租為賣、由南豐或相關人士持有多年作收租的灣仔Queen's Cube。市場消息指出，項目昨單日售出約39伙。

中原地產高級資深區域營業董事鄭莉莉表示，一組客戶斥約2254萬元購入項目4伙作長線收租，包括3伙開放式戶及1伙1房戶，預料呎租約70元，租金回報達4厘。若以全層面積約1273方呎計，成交實呎約1.77萬元水平。Queen's Cube共提供96個實用面積276至399方呎細單位，據市場流傳，入場費約500萬元，實呎約1.75萬元起，較2010年發售時呎價同類單位低約28％。

南天第2號屋招標 參考價2.8億

此外，建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，旗下赤柱ONE STANLEY昨再以逾1.39億元售出BERYL AVENUE 23號洋房，實用面積3312方呎，5房5套間隔，連1115方呎花園及737方呎天台，實呎42,267元。據悉新買家為內地企業家。

另外，東立地產地產部總監陳玉成表示，壽臣山南天第最新推出2號獨立屋The Calliope連全屋傢俬，將於下周二起招標，參考價約2.8億元，實用面積4004方呎，花園及車位面積逾2900方呎，實呎約7萬元。利嘉閣地產總裁廖偉強指出，由即日起至8月31日，經該行購入該盤指定一手單位的買家，最高可獲贈價值約260萬元的雙人環球至臻之旅。

