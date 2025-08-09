明報新聞網
CCL按周跌1.19% 逾10個月最大跌幅

【明報專訊】二手樓價經過連續兩周回升後又告回調。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報137.19點，按周跌1.19%，為去年9月初、即逾10個月以來最大按周跌幅。她表示，CCL連升兩周後回軟，主要與買家搶先吸納優質筍盤拖累有關，不過指數仍連續3周企穩137點以上。

中原料短期試139點年初高位

楊明儀又稱，隨着港股徘徊25,000點水平、拆息處低位等利好持續，料短期CCL反覆上試年初139.25點高位，現時相差2.06點或1.5%。

數據顯示，CCL近10周七升三跌，較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升1.5%，今年樓價累跌0.33%。指數較今年3月《財政預算案》前134.89點低位升1.71%，較去年9月首次減息前升0.98%，但較2021年高位仍跌逾28%。近期多個新盤推售，對二手樓價的影響或要至8月底才全面反映。

周末預約睇樓量連升三周

另一方面，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，50個二手指標屋苑周末預約睇樓量連升三周，最新錄得1225組，按周升2.5%。新界區增幅最為顯著，錄得585組，升3.5%；港島區8個屋苑錄210組，升2.4%；九龍區錄430組，升1.2%。

承峰4房月租4.4萬 呎租27元

租賃市場持續活躍，中原地產首席分區營業經理陳韻兒表示，大埔承峰2座高層C室，實用面積1607方呎、4房雙套房及工人房，議價後獲同區家庭客以月租4.4萬元承租，實用呎租約27.4元，業主2011年1679萬元購入，享租金回報約3.1厘。

