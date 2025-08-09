屯門海珠路地收8標書 一年最多 本財年首幅截標 長實等參戰新地棄投

明報記者 甘潔瑩

有份入標的發展商以港資佔多，包括長實、信置、會德豐、嘉華（0173）、嘉里（0683）等；另中資則有中海外（0688）、保利置業（0119）等亦有入標。值得留意的是，屯門區擁有多個住宅項目發展，如御海灣、御半山等的新地，該集團副董事總經理雷霆回覆指出，集團未有入標，但無透露原因。

嘉華國際（香港地產）發展及租務總監尹紫薇現身於截標現場時表示，地皮位置不俗，附近有多條巴士路線往來各區，加上地皮鄰近港鐵屯門南延線的車站，日後交通更方便。被問及近期市况轉好，是次出價會否較前進取，她稱「計市場價」，並預計樓市平穩發展。

可建28萬呎樓面 提供525伙

翻查資料，昨日截標的海珠路地皮，過去一年來政府及一鐵一局共推出8個項目，對上收標最多要追溯至去年7月推售的沙田源順圍住宅地，當時共收到11份標書；另3幅住宅地及3個一鐵一局的項目，則收約4至6份標書。是次屯門地皮收到8份標書，屬近一年標書數目最多的項目。

上述屯門海珠路住宅用地，地盤面積約4.7萬方呎，最高可建樓面約28.21萬方呎，鄰近的私宅包括海典軒、御海灣等，預計提供525個單位。按賣地條款，地皮內現設有巴士站等，發展該用地時須暫時遷離，日後再在地皮上興建公共交通總站。另中標者亦需要平整地盤邊界，以及海珠路部分範圍的道路。綜合市場估值，地皮估值介乎4.2億至7.9億元，每方呎樓面地價約1500至2800元。

業界料發展商出價仍審慎

美聯測量師行董事林子彬表示，入標反應理想及符合市場預期，雖然賣地條款要求中標者興建巴士站，此舉對發展成本影響有限，反有助日後交通配套，加上發展規模及投資額適中，吸引發展商參與。他預計，該地皮合適興建中小型單位，料以一房及兩房戶型為主。中原測量師行執行董事張競達則指出，屯門區已有一段時間未有新供應，加上該區貨尾量不多，近期樓市好轉，發展商吸納土儲的意欲亦見上升。不過，他亦指出，屯門區樓價較其他地區低水，加上市場前景仍未明朗，預料發展商出價仍審慎，但相信樓市最差時刻已過，流標風險將大大降低。